400 de drone vor lumina cerul la Zilele Clujului 2026

400 de drone vor lumina cerul, deasupra Pieței Unirii, la Zilele Clujului 2026.

Foto: EVSKY

EVSKY Drone Show revine în Piața Unirii cu cel mai mare spectacol de drone din istoria festivalului, vineri, 22 mai, între concertele Vița de Vie și Delia.

Vineri, 22 mai, cerul de deasupra Pieței Unirii va deveni scena unui spectacol fără precedent la Zilele Clujului.

400 de drone luminoase, coordonate de software propriu și însoțite de efecte de lumină, vor transforma centrul Clujului într-o galerie de artă cerească în cadrul celei de-a XIV-a ediții a festivalului.

Este al cincilea an consecutiv în care EVSKY aduce spectacolul de drone la Zilele Clujului. Spectacolul este realizat de EVSKY Drone Show, prima companie românească specializată în spectacole de lumini cu drone, fondată în 2020 de Madalin Preda.

Atât dronele (modelul EVSTAR), cât și software-ul care le controlează (EVSKY Studio) sunt dezvoltate integral în România.

„În 2022 am pus pentru prima oară dronele pe cerul Clujului. Anul acesta revenim cu o coregrafie mai ambițioasă si mai spectaculoasă. Piața Unirii este o scenă extraordinară cu catedrala și clădirile istorice ca fundal, show-ul capătă o dimensiune aparte”, a spus Mădălin Preda, Visual Director și fondator EVSKY.

Show-ul EVSKY va avea loc vineri seara, între concertele Vița de Vie și Delia — punctul culminant al celei mai așteptate seri din programul festivalului. Accesul este liber.

