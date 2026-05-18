„Sunteți mai proști ca niciodată!” Galeria CFR-ului, în extaz după titlul pierdut de „U” Cluj

Universitatea Craiova a câștigat titlul de campioană după victoria la scor în fața Universității Cluj, scor 5-0.

Mesajul Peluzei CFR-ului după titlul ratat de U Cluj

Cu această victorie, oltenii s-au distanțat la patru puncte în clasament cu doar o etapă rămasă de disputat și le-a fost decernat titlul.

În schimb, „U” Cluj a ratat al doilea trofeu al sezonului, după finala Cupei pierdut în urmă cu doar cinci zile, la Sibiu.

Eșecul ardelenilor a provocat și bucurie în Ardeal, însă în rândul rivalilor de la CFR Cluj. La scurt timp după eșecul drastic suferit de rivalii din oraș, câțiva fani ai vișiniiilor au sărbătorit cu fumigene în centrul orașului.

„Sunteți mai proști ca niciodată!” a fost mesajul afișat pe un banner al Peluzei Vișinii, care au avut o replică și pentru primarul Clujului, Emil Boc.

Recunoscut ca un suporter al Universității, edilul n-a fost uitat de galeria CFR-ului: „Recomandăm un complex de vitamine B”, aluzie la mesajul transmis de Boc după ultimul duel dintre cele două echipe.

Cele două echipe s-au întâlnit ultima oară pe 25 aprilie, duel câștigat de CFR cu 1-0. În minutul 76, Karlo Muhar l-a faultat pe Dan Nistor, iar Kovacs a ezitat să acorde al doilea cartonaș galben.

„Oare unde ați uitat al doilea cartonaș galben pentru Muhar? Recomandăm un complex de vitamine B, ajută la memorie!”, a „explodat” Emil Boc la finalul meciului.

