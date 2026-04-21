Kelemen Hunor, primit de viitorul premier ungar la Budapesta. Peter Magyar: „Mă aștept ca UDMR să nu se implice în politica internă a Ungariei”.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a fost primit, marți, de viitorul premier al Ungariei, Peter Magyar, la Budapesta.

Viitorul premier din Ungaria, Péter Magyar, anunţă, marţi, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că s-a întâlnit la Budapesta cu liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Magyar a dat asigurări că drepturile maghiarilor din Transilvania vor fi respectate și i-a cerut totodată liderului UMDR să se abțină de la implicarea în politica internă a Ungariei.

„Am convenit cu domnul președinte (Kelemen Hunor, președinte UDMR - n.red.) să lăsăm trecutul în urmă, iar Guvernul TISZA și UDMR să lucreze împreună pentru păstrarea și dezvoltarea comunității maghiare din Transilvania”, a notat Peter Magyar în mesajul publicat pe pagina de Facebook.

Peter Magyar s-a referit la garanțiile lui Kelemen Hunor potrivit cărora UDMR nu se va mai implica în politica internă din statul vecin:

„Am primit garanții din partea domnului președinte că UDMR se va abține pe viitor de la implicarea în conflictele politice interne din Ungaria.

De asemenea, am fost de acord că trebuie investigate neregulile constatate la votul prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare din 2026 și că regulile de vot trebuie revizuite pentru a preveni eventuale fraude electorale“, a adăugat viitorul premier al Ungariei.

„Drepturile dobândite ale maghiarilor din Transilvania vor fi păstrate în continuare și că aceștia pot conta pe sprijinul statului ungar“, a mai transmis Peter Magyar în mesajul său.

La rândul său, Kelemen Hunor i-a prezentat lui Peter Magyar „provocările cu care se confruntă comunitatea maghiară din Transilvania”, activitatea UDMR și situația actuală a politicii interne din România, potrivit mesajului publicat pe pagina de Facebook.

Cei doi lideri au convenit că dialogul va continua după formarea guvernului TISZA.

La alegerile legislative din 12 aprilie, votul maghiarilor din Transilvania a mers în proporție de 90% către Fidesz și Viktor Orban, susținut de UDMR.

