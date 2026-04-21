Dragoș Pîslaru: „PSD este în război cu România!”. 60% din reformele esențiale sunt la ministere controlate de PSD.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan înaintea votului PSD împotriva lui Ilie Bolojan.

Președintele Nicușor Dan, discuție cu ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, pe teme proiectelor PNRR | Foto: X (ex Twitter), Nicușor Dan

Dragoș Pîslaru s-a întâlnit, luni, 20 aprilie 2026, cu președintele Nicușor Dan, iar cei doi au discutat despre stadiul implementării reformelor din PNRR și care sunt riscurile în contextul unei crize politice generate de PSD.

Dragoș Pîslaru, după întâlnirea cu Nicușor Dan: PSD alege să saboteze reformele

„(...) 14 reforme esențiale (...) sunt peste 11,8 miliarde de euro, ca penalități. Aceste 14 reforme, opt dintre ele sunt la ministere care sunt coordonate de PSD, deci 58,5-60% din ele sunt la ministere care sunt coordonate de PSD. Și acuma nu pot să nu mă gândesc, cu atât mai mult cu cât cei de la acest partid sunt perfect conștienți de faptul că aceste reforme sunt exact acele lucruri amânate de peste 5 ani de zile și cumva, acuma, brusc, câteva luni înainte, aleg să saboteze întreg demersul. Dacă vom avea o problemă cu implementarea acestor reforme și îngreunarea implementării ca urmare a acestei retrageri, în mod evident va avea consecințe (…) Din punctul meu de vedere, PSD e în război cu România”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pâslaru, la Digi24.

După întâlnire, președintele Nicușor Dan a spus că este esențial ca România să primească banii pe care îi mai are de încasat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Am trecut astăzi (luni, 20 aprilie 2026 - n. red.) în revistă, împreună cu ministrul Dragoș Pâslaru, stadiul implementării reformelor din PNRR și al investițiilor care trebuie duse la bun sfârșit. Mai avem încă foarte multe de făcut ca să ne asigurăm că până la finalul lunii august terminăm totul cu bine, de la proiecte mari de infrastructură și spitale la reforme complicate, dar mult așteptate în energie, salarizare publică, justiție, guvernanță corporativă și altele. Este esențial ca orice s-ar întâmpla în zona politică, administrația să lucreze pentru ca România să primească banii pe care îi mai are de încasat până la finalul acestui program”, a spus Nicușor Dan.

