PSD ar putea sesiza CCR cu privire la situația Guvernului, rămas fără miniștrii social-democrați

După ce și-a retras miniștrii din Guvern, Partidul Social Democrat ia în calcul să sesizeze Curtea Constituțională a României cu privire la situația Executivului.

Conducerea PSD ia în calcul să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la situația în care se va afla Guvernul Ilie Bolojan după ce miniștrii social-democrați și-au dat demisia și nu exclude nici depunerea unei moțiuni de cenzură, conform Agerpres.ro.

Potrivit unor surse social-democrate, este în analiză posibilitatea de a fi sesizată Curtea Constituțională cu un eventul conflict între Parlament și Guvern după ce miniștrii social-democrați și-au dat demisia.

Acest demers ar fi necesar deoarece Constituția nu prevede ce se întâmplă dacă un partid se retrage de la guvernare, iar guvernul devine minoritar, fără susținere în Parlament.

PSD va întreba CCR dacă acest guvern minoritar ar trebui să vină în Parlament și să ceară vot de încredere.

Social-democrații analizează, de asemenea, posibilitatea de a depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, sau de a susține o altă moțiune de cenzură a Opoziției.

Reamintim faptul că, miniștrii de la Partidul Social Democrat și-au dat demisia din Guvernul României, joi, 23 aprilie 2026.

Cine vor fi interimari după demisia miniștrilor PSD?

Ieri, 23 aprilie 2026, premierul Ilie Bolojan a anunțat și miniștrii interimari.

Ministerul Energiei – premierul Ilie Bolojan

Ministerul Muncii – Dragoș Pîslaru (actual ministru al Proiectelor Europene)

Ministerul Sănătății – Cseke Attila (actual ministru al Dezvoltării)

Ministerul Agriculturii – Tanczos Barna (actualul vicepremier)

Ministerul Justiției – Cătălin Predoiu (actualul ministrul de Interne)

„Pe poziția domnului Marian Neacșu atribuțiile vor fi preluate de doamna Oana Gheorghiu. Va gestiona complementar și toate companiile care acum fiind la autorități diferite nu erau coordonate dintr-un singur loc. E nevoie de auditarea contractelor de mandat și impunerea unor condiții de performanță”, a declarat Ilie Bolojan.

Totodată, demisiile miniștrilor PSD și propunerile pentru interimate au fost trimise și înregistrate la Administrația Prezidențială joi seara, 23 aprilie 2026.

