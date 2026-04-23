Miniștrii PSD au DEMISIONAT din Guvernul României

Miniștrii de la Partidul Social Democrat și-au dat demisia din Guvernul României, joi, 23 aprilie 2026.

Ședința de Guvern, fără miniștrii PSD, joi, 23 aprilie 2026 | Foto: gov.ro

Miniștrii social-democrați și-au depus demisiile, joi, la Palatul Victoria.

S-au retras astfel din Cabinetul condus de liberalul Ilie Bolojan.

vicepremierul Marian Neacșu

ministrul Agriculturii, Florin Barbu

ministrul Energiei, Bogdan Ivan

ministrul Muncii, Florin Manole

ministrul Justiției, Radu Marinescu

ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete

ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban

Într-un comunicat de presă, PSD a anunțat că demisiile miniștrilor social-democrați reprezintă actul politic prin care a fost formalizată decizia partidului de a retrage sprijinul prim-ministrului Ilie Bolojan.

PSD: Ilie Bolojan nu mai are legitimitatea de a fi prim-ministru

„Din acest moment, premierul nu mai are sprijinul unei majorități parlamentare, ceea ce înseamnă că nu mai are legitimitatea democratică de a exercita funcția de conducere a Guvernului României. Potrivit Constituției, niciun grup și nicio persoană nu pot exercita suveranitatea națională în nume propriu, contrar voinței parlamentare majoritare, rezultate în urma alegerilor libere și democratice. Totodată, menținerea în fruntea unui guvern nefuncțional, lipsit de o majoritate parlamentară, constituie o abordare profund iresponsabilă, cu implicații negative asupra economiei naționale”, se arată într-un comunicat al Partidului Social Democrat, citat de Agerpres.ro.

Anterior, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat, după ședința Executivului, că prim-ministrul Ilie Bolojan a mulțumit pentru colaborare miniștrilor PSD, care nu au fost prezenți la reuniune, în special vicepremierului Marian Neacșu, și a cerut ca angajații din ministere să fie păstrați sau eliberați din funcții exclusiv pe competență și nu pe criterii politice.

Procedura legală prevede ca, după ce demisiile sunt depuse și înregistrate la Cancelaria premierului, împreună cu propunerile de interimari acestea să fie transmise la Palatul Cotroceni, în vederea emiterii decretelor de revocare, respectiv, de numire în funcție.

CITEȘTE ȘI: