Tramvaiele ar putea avea prioritate totală în trafic la Cluj. Emil Boc propune benzi dedicate pe întreg traseul!

Tramvaiele ar putea deveni mult mai rapide în Cluj-Napoca, dacă o propunere lansată de Emil Boc va fi pusă în practică.

Transportul public ar putea avea prioritate totală în traficul din Cluj-Napoca. | Foto: Facebook Emil Boc

Transportul public ar putea avea prioritate totală în traficul din Cluj-Napoca. Emil Boc propune interzicerea accesului mașinilor pe liniile de tramvai, într-o încercare de a reduce timpii de deplasare și aglomerația din oraș.

Edilul susține că obiectivul este creșterea vitezei de deplasare și a eficienței transportului public, astfel încât tramvaiele să nu mai fie blocate de traficul rutier, în special în intersecțiile aglomerate sau în zonele unde mașinile virează la stânga.

Benzi dedicate pentru tramvaie pe întreg traseul liniilor, din Cartierul Mănăștur până pe bulevardul Muncii, este măsura pe care primarul Emil Boc și-ar dori să o pună în practică la Cluj-Napoca.

Dezbatere publică înainte de decizie

Inițiativa nu va fi implementată imediat. Emil Boc a anunțat că dorește organizarea unei dezbateri publice ample, în care să fie implicate atât autoritățile, cât și specialiștii în trafic și cetățenii.

„Lansez o provocare: ce-ar însemna să facem întreg culoarul liniei de tramvai dedicat? Să nu mai stea 120 de călători în spatele fiecărei mașini. Mă gândesc de multă vreme la această măsură, dar nu am primit până acum o susținere clară”, a declarat primarul.

Până la o decizie finală, subiectul a fost trimis spre analiză Comisiei de circulație, care va evalua în ce condiții ar putea fi aplicată o astfel de soluție.

Exemple din țară și din Europa

Modelul nu este unul nou. În Oradea există de mai mulți ani benzi dedicate pentru tramvaie, iar măsura este folosită pe scară largă în orașe europene aglomerate.

Un exemplu recent invocat de Emil Boc este Istanbul, unde diferențele de timp sunt semnificative. Potrivit edilului, o deplasare care durează peste o oră și jumătate cu mașina poate fi parcursă în aproximativ 35 de minute cu tramvaiul, datorită benzilor dedicate.

Impact asupra traficului auto

În prezent, în Cluj-Napoca există mai multe intersecții unde benzile pentru viraj la stânga se suprapun peste liniile de tramvai, ceea ce duce frecvent la blocaje. Implementarea culoarelor dedicate ar elimina aceste situații, însă ar avea și un efect secundar: creșterea timpilor de așteptare pentru șoferi.

Chiar și așa, administrația locală consideră că prioritatea ar trebui acordată transportului public, mai ales în orele de vârf, când tramvaiele transportă zeci sau chiar sute de călători simultan.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

