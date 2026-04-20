Emil Boc avertizează firmele de salubrizare: „Curățenia se face și la marginea orașului, nu doar în centru”

Emil Boc a avertizat firmele care se ocupă de curățenie străzilor în municipiul Cluj-Napoca.

Avertismentul edilului a fost făcut astăzi, luni, 20 aprilie 2026.

„Dragi firme de salubritate stradală din Cluj-Napoca, curățenie se face nu numai în centru, ci și în cartiere sau chiar la marginea orașului. Sunt la intrarea în Cluj-Napoca (zona Nodul N - n. red.) și văd ce vede tot clujeanul. Praf, la bordură, care nu are ce să caute aici, pentru că merge în plămânii noștri. Voi (firmele de salubrizare - n. red.) sunteți plătiți pentru curățenia orașului”, a spus Emil Boc, potrivit unui clip publicat pe pagina sa de Facebook.

Primarul municipiului Cluj-Napoca a anunțat firma Supercom (care are în gestiunie curățenia sectorului de la ieșirea din oraș către Florești) că, prima dată va începe cu o amendă.

„Ne mutăm și dincolo. Pe tronsonul Brantner (cealaltă firmă care se ocupă cu salubrizarea în Cluj-Napoca - n. red.) dinspre Gherorgheni. Vă rog să vă faceți datoria. Pentru acest lucru sunteți plătiți din bani publici. Nu accept să găsesc praf la bordură și o asemenea mizerie, care, după aceea ne afectează sănătatea noastră”, a mai spus Emil Boc.

Ediul a precizat că acum va fi un avertisment, doar cu amenda, însă dacă se mai repetă, Primăria Cluj-Napoca va apela și la alte prevederi contractuale.

Salubrizarea în Cluj-Napoca:

Sectorul 1 SC SUPERCOM SA - Mănăștur, Zorilor, Gruia, Dâmbul Rotund și 80% din zona centrală

Sectorul 2 SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - Mărăști, Gherogheni, Între Lacuri, Bulgaria, Someșeni, zona centrală 20% și Andrei Mureșanu

