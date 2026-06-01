Prima zi de concediu medical, plătită pentru bolnavii cronici și pacienții oncologici: Noi reglementări în vigoare de la 1 iunie

Prima zi de concediu medical va fi plătită pentru mai multe categorii de bolnavi, inclusiv pentru pacienții cronici și cei oncologici. Noile reglementări intră în vigoare de la 1 iunie.

Prima zi de concediu medical, plătită pentru mai multe categorii de pacienți: noile reglementări, în vigoare de la 1 iunie| Foto: pexels.com

Pacienții cronici, pacienții incluși în programele naționale de sănătate, cei care beneficiază de spitalizare de zi și urgențele medico-chirurgicale vor beneficia de concediu medical plătit din prima zi.

În 15 mai, președintele Nicușor Dan a promulgat legea care prevedea exceptarea unor categorii de bolnavi de la neplata primei zile de concediu medical.

Prima zi de concediu medical, plătită pentru bolnavii cronici și pacienții oncologici: Noi reglementări în vigoare de la 1 iunie

Noile modificări asigură plata integrală a concediilor medicale pentru categoriile vulnerabile.

Astfel, prima zi de concediu medical va fi plătită pentru:

*pacienții cronici,

*pentru cei care sunt incluși în programele naționale de sănătate,

*pentru bolnavii care beneficiază de spitalizare de zi,

*în cazul urgențelor medico-chirurgicale.

*concediile pentru sarcină patologică şi pentru îngrijirea copilului bolnav.

În același timp, regula prin care prima zi de concediu medical este suportată de asigurat rămâne valabilă pentru afecțiunile comune.

Noile reglementări aprobate de Parlament au modificat ordonanța de urgență adoptată de Guvernul Bolojan la finalul lui 2025, ca măsură de reducere a cheltuielilor bugetare, dar și de limitarea abuzurilor în acordarea concediilor medicale.

În ianuarie 2026, Asociația Pacienților Cronici din România a criticat decizia Guvernului de neplată a primei zile de concediu medical, măsură ce „loveşte nediferenţiat şi nedrept” în pacienţii oncologici, în cei cu boli cronice grave şi pacienţii incluşi în programele naţionale de sănătate.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: