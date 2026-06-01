Consiliul de Securitate ONU se reuneşte la cererea României în urma incidentului cu drona rusească de la Galați

Dronă rusească prăbușită pe un bloc din Galați | Foto: Inquam Photos /Inquam Photos

România a declanșat consultări la ONU și a solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate în urma incidentului cu dronă de la Galați.

Anunțul a fost făcut de reprezentantul României la ONU, informează Newsweek.ro

„Imediat după incidentul dronei rusești care a explodat pe clădirea de apartamente din Galați, România a declanșat consultări la ONU și a solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate, în baza articolelor 34 și 35 din Carta Națiunilor Unite, care reglementează rolul Consiliului în situații care pun în pericol menținerea păcii și securității internaționale. Solicitarea României a fost sprijinită de parteneri și aliați”, anunţat ambasadorul României la ONU, Cornel Feruţă.

Conform diplomatului român, „intruziunea dronei și explozia acesteia într-o zonă dens populată în urma căreia au fost răniți cetățeni români sunt încălcări grave ale Cartei ONU și dreptului internațional”.

Consiliul de Securitate al ONU se va întruni luni, 1 iunie 2026, la ora 3 p.m. ora New York (ora 22.00 a României), în sesiune specială, cu participarea ministrului afacerilor externe al României, Oana Țoiu.

