Tentativă de puci eșuată în PNL. Stelian Tănase: „Încercarea de a-l aduce pe Antonescu de la Bruxelles la București ca lider suprem al PNL a eșuat”.

Încercarea de instalare a lui Crin Antonescu la conducerea PNL, inițiativă susținută de opoziția din partid, a eșuat.

Fostul deputat PNL Stelian Tănase semnala recent, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, că ar fi existat o tentativă de puci în PNL, pentru ca Crin Antonescu să fie readus la conducerea partidului, notează Defapt.ro

Crin Antonescu, fără slujbă de foarte mulți ani, a fost extrem de activ în ultima perioadă și a criticat dur actuala conducere a PNL.

„Încercarea de a-l aduce pe Crin Antonescu de la Bruxelĺes la București ca lider suprem al PNL a eșuat. S-au inhămat la ea cozile de topor din partid si puciștii de serviciu aliați cu PSD. Ce scenariu prost! Telenovela se sfîrșește aici. Ca la loz in plic: mai trage o dată!”, a scris politologul Stelian Tănase într-un mesaj publicat la începutul săptămânii trecute pe pagina sa de Facebook.

De altfel, după cum notează sursa citată, Crin Antonescu a lansat atacuri în serie la adresa conducerii PNL într-un mesaj dedicat aniversării a 151 de ani de existență a partidului.

„1.⁠ ⁠Unde ați fost, Ciucu și Bolojan, când PNL «lingea clanțe» la Cotroceni? Când ați spus ceva, oricât de puțin, oricât de slab? Când ați piuit ceva?

2.⁠ ⁠Dacă PNL a fost «breloc» până la această «revoluție», adică aproape un an, în timp ce erai prim-ministru (având și Finanțe, Interne, Fonduri Europene, ca să nu mai pun Externe, Apărare și pe dna Gheorghiu), cum de nu te retragi din politică, Ilie Bolojan? Să înțeleg că rămâneai să conduci «brelocul» dacă nu te dădeau pesediștii și Parlamentul afară?”, a afirmat Antonescu.

„Ciucu, Bolojan și foștii «lingători de clanțe», transformați brusc în «reformatori» și aprinzători de «lumini», merg înainte. Și-au recâștigat «demnitatea» și «sufletul». Înțeleg că voi, foștii mei colegi, nu-i puteați pune aceste întrebări lui Bolojan. Dar măcar un «sictir» sănătos putea să-i adreseze cineva conului Stelică. Poate data viitoare. La mulți ani!”, a mai scris fostul președinte al PNL.

