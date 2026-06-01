Golgheter în Bosnia cu 27 de goluri în acest sezon, Juricic a explicat de ce nu s-a impus la CFR Cluj!

În urmă cu trei ani, CFR Cluj spera să dea lovitura odată cu transferul lui Luka Juricic, atacant care tocmai marcase 17 goluri într-un sezon pentru armenii de la Pyunik.

Vârful bosniac a ajuns în Ardeal când antrenor era Andrea Mandorlini şi părea că va deveni asul din mânecă al italianului când a marcat chiar la debutul său pentru CFR.

A urmat, apoi, un declin, iar de la acel moment a bifat alte 11 apariţii şi a reuşit să mai marcheze un singur gol.

Din nou mașinărie de goluri!

S-a despărţit oficial de ardeleni vara trecută, când a fost cedat liber la Borac Banja Luka. În ţara sa natală, Juricic a revenit la forma din trecut şi a ieşit golgheterul sezonului, marcând 27 de goluri, cu 14 mai multe decât locul secund.

Banja Luka a câştigat titlul în Bosnia în acest an, astfel că fostul atacant al CFR va luat startul cupelor europene în preliminariile Ligii Campionilor.

Într-un interviu acordat pentru Prima Sport, Juricic a vorbit despre perioada petrecută în România. Deşi în plan sportiv nu a avut succes, jucătorul a precizat că n-a plecat cu un gust amar din ţara noastră şi că a rămas la curent cu ceea ce se întâmplă aici.

„Eu chiar am petrecut timp de calitate în România, în afara terenului. România este chiar o țară grozavă iar Clujul este un oraș uimitor. Nivelul fotbalului este chiar bun, stadioanele sunt mult mai bune decât în alte țări balcanice. Pe plan sportiv, eu cred că nu am avut noroc și, de asemenea, aveam nevoie să joc mai mult.

Am jucat doar 500 de minute în patru luni, am marcat de două ori iar VAR-ul mi-a anulat trei goluri, deci eu cred că a fost vorba despre noroc și timpul jucat. Oricum, eu păstrez România și Clujul în amintiri frumoase, am întâlnit mulți prieteni buni pe care îi voi avea toată viața. De când am plecat, eu mereu mă uit la fotbalul din România și urmăresc meciurile prietenilor mei”, a spus Juricic.

„Mandorlini? Chiar știe să țină vestiarul!”

Pe lângă Andrea Mandorlini, Juricic a colaborat și cu Dan Petrescu, antrenorul care a contribuit la cinci dintre titlurile echipei dar care nu l-a folosit niciun minut pe bosniac. „Nu prea îi pot compara. Cu Dan Petrescu nu am jucat deloc pentru că în acea perioadă mă recuperam după o operație suferită la ligamentul încrucișat anterior.

În schimb, pentru mine Andrea Mandorlini a fost un antrenor foarte bun. Are o experiență uimitoare și știe cum să se descurce cu jucătorii, cum să țină vestiarul”, a declarat atacantul care în 2022 făcea parte din echipa celor de la Pyunik care o elimina pe CFR Cluj în primul tur al Ligii Campionilor.

Despre derby-urile din România

„Îmi plac derby-urile din România, în special cele cu U Cluj. Era o atmosferă uimitoare, există multe cluburi mari în România, așa că sunt și multe derby-uri. Dar în Bosnia e puțin diferit, există trei religii, trei naționalități, uneori pot exista situații foarte neplăcute între fani și scandări și cântece nepotrivite pe fiecare stadion.

Fanii amestecă adesea politica cu fotbalul, iar asta e un lucru rău. Mie îmi place să joc în atmosfere nebunești și meciuri cu fani încinși, mă motivează foarte mult”

