Alertă meteo! Clujul, sub Cod galben de averse torențiale, căderi de grindină și vânt puternic.

Atenționare meteo de vreme rea, ploi torențiale și vijelii valabilă pentru județul Cluj.

Meteorologii au emis, luni, o atenționare meteo Cod galben de ploi însemnate și vijelii pentru zeci de județe din țară, inclusiv pentru județul Cluj.

Avertizarea meteo de vreme rea a fost extinsă până marți, 2 iunie, ora 22:00.

Începând din a doua parte a zilei de luni, 1 iunie, și până marți dimineața, 2 iunie, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și sud-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină.

Mai ales în intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și pe spații mici de 40...50 l/mp.

Sursa: ANM

De asemenea, marți, în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei și în Dobrogea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină.

Mai ales în intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de 30...40 l/mp.

„Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul țării”, informează Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Județele avertizate sunt: Sălaj, Bistrița Năsăud, Cluj, Mureș, Harghita, Sibiu, Brașov, Covasna, Vâlcea (partea de nord), Argeș (partea de nord), Dâmbovița (nord), Prahova (nord), Vaslui, Galați, Vrancea, Buzău, Brăila, Călărași, Ialomița, Tulcea și Constanța.

