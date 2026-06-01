POZA ZILEI. Cristian Mungiu pozează pentru un portret alături de premiul Palme d'Or câștigat la Festivalul de film de la Cannes pentru filmul „Fjord”

Poza Zilei, realizată de fotojurnalistul Octav Ganea (Inquam Photos), îl surprinde pe regizorul român Cristian Mungiu, alături de premiul Palme d'Or câștigat la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de la Cannes.

„Cristian Mungiu pozează pentru un portret alături de premiul Palme d'Or câștigat la Festival de Cannes pentru filmul „Fjord” între două proiectoare cinematografice din cabina de proiecție a cinematografului Studio din centrul Bucureștiului, închis din 2015”, a notat fotojurnalistul Octav Ganea într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Lungmetrajul „Fjord”, regizat de cineastul român Cristian Mungiu, a câștigat trofeul Palme d'Or la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes.

Regizorul și scenaristul român Cristian Mungiu a devenit astfel cel de-al 10-lea cineast din istoria Festivalului de la Cannes care a câștigat de două ori mult râvnitul trofeu Palme d'Or - la 19 ani după victoria sa repurtată cu filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” în 2007.

