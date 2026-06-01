Lovitură pe piața transferurilor! Universitatea Cluj l-a transferat pe Marius Ștefănescu

Universitatea Cluj a ajuns la o înțelegere cu Marius Ștefănescu (27 de ani), ultima oară în Turcia, la Konyaspor.

Marius Ștefănescu a semnat cu U Cluj / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Studenții au ajuns la o înțelegere cu fostul jucător de la FCSB. În urmă cu doi ani, roș-albaștrii plăteau în schimbul său 1,3 milioane de euro, însă jucătorul nu s-a impus la formația patronată de Gigi Becali.

Ștefănescu a mai fost dorit de U Cluj și vara trecută, când intrase în dizgrația lui Becali, însă a ales să-și continue cariera în Turcia.

