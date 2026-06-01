40.000 de euro strânși la Cursa Rățuștelor din Cluj. Mii de rățuște au plutit pe Someș de Ziua Copilului!

Mii de rățuște au luat startul pe Someș în cadrul uneia dintre cele mai îndrăgite acțiuni caritabile organizate de Ziua Copilului. Foto: Mădălina Ivan / monitorulcj.ro

Clujenii au sărbătorit Ziua Copilului într-un mod inedit și plin de culoare. Mii de rățuște de cauciuc au fost lansate duminică pe râul Someș, în cadrul tradiționalei „Curse a Rățuștelor”, unul dintre cele mai îndrăgite evenimente caritabile organizate în oraș.

Participanții au contribuit la strângerea a aproximativ 40.000 de euro pentru Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sf. Hristofor”. Foto: Mădălina Ivan / monitorulcj.ro

40.000 de euro pentru copiii cu afecțiuni grave

Ediția din acest an a Cursei Rățuștelor a adus o sumă record de aproximativ 40.000 de euro, bani care vor fi direcționați către Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sf. Hristofor” din Cluj-Napoca. Fondurile vor fi folosite pentru achiziționarea de echipamente medicale și pentru susținerea serviciilor oferite copiilor care se confruntă cu afecțiuni grave, transformând astfel fiecare rățușcă adoptată într-un gest concret de solidaritate și sprijin pentru micii pacienți și familiile acestora.

Clujenii s-au adunat pe malurile Someșului pentru a urmări tradiționala Cursă a Rățuștelor, eveniment dedicat strângerii de fonduri pentru copiii cu afecțiuni grave. Foto: Mădălina Ivan / monitorulcj.ro

Fonduri pentru copiii cu afecțiuni grave

Organizată de Rotaract Cluj-Napoca, cursa are un scop nobil. Fondurile strânse în urma adopției simbolice a rățuștelor vor fi direcționate către Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sf. Hristofor”, pentru achiziționarea de echipamente medicale necesare îngrijirii copiilor cu afecțiuni grave.

Cursa Rățuștelor a demonstrat încă o dată că distracția și solidaritatea pot merge mână în mână. Foto: Mădălina Ivan / monitorulcj.ro

Participanții au putut „adopta” una sau mai multe rățuște printr-o donație, iar cele care au ajuns primele la linia de sosire au adus proprietarilor premii oferite de organizatori și parteneri.

Someșul a fost acoperit de mii de rățuște galbene, într-un spectacol al solidarității și generozității. Foto: Mădălina Ivan / monitorulcj.ro

Tradiție devenită simbol al generozității

Cursa Rățuștelor a devenit în ultimii ani una dintre cele mai cunoscute acțiuni caritabile organizate de Ziua Copilului la Cluj-Napoca. Dincolo de caracterul competitiv și recreativ al evenimentului, scopul principal rămâne sprijinirea copiilor aflați în situații dificile și susținerea serviciilor medicale dedicate acestora.

Cursa Rățuștelor a adunat sute de participanți și a transformat Ziua Copilului într-o sărbătoare a comunității clujene. Foto: Mădălina Ivan / monitorulcj.ro

Atmosfera festivă, rățuștele galbene care au colorat apele Someșului și numărul mare de participanți au transformat și ediția din acest an într-un adevărat succes al comunității clujene.

Record de participare la ediția din 2026

Potrivit organizatorilor, toate biletele disponibile pentru ediția din acest an au fost epuizate înainte de desfășurarea cursei, marcând un nou record de participare și demonstrând solidaritatea clujenilor față de cauza susținută.

Atmosferă de sărbătoare pe malurile râului Someș, unde clujenii au participat la una dintre cele mai așteptate acțiuni caritabile ale anului. Foto: Mădălina Ivan / monitorulcj.ro

Prin fiecare rățușcă adoptată, participanții au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de îngrijire pentru copiii aflați în grija Centrului „Sf. Hristofor”, transformând o activitate distractivă într-un gest concret de sprijin pentru cei care au cea mai mare nevoie de ajutor.

