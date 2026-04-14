Reacția liderului AUR în urma acuzațiilor lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe mormintele poporului tău”

George Simion a reacționat, marți, în urma declarațiilor lui Peter Magyar care a arătat că Viktor Orban i-a trădat pe maghiarii din Transilvania susținându-l pe liderul AUR la alegerile prezidențiale din România.

Foto: DepositPhotos.com

„Nu am dansat niciodată pe mormintele poporului tău”, a transmis liderul AUR.

Reacția lui Simion vine în contextul declarațiilor lui Péter Magyar privind relația dintre Viktor Orbán și liderul AUR.

„Felicitări, Peter Magyar. Mă bucur că ați avut alegeri corecte — nouă ne lipsește asta în România.

Ca să fie clar: nu am dansat niciodată pe mormintele poporului tău, nu am talentul lui Zsolt. Amândoi suntem maratonisti, așa că un sfat prietenesc: ai grijă cum iei banii țării tale de la Ursula!”, a scris, marți, George Simion (AUR), pe platorma X, cu referire la dansul lui Zsolt Hegedus în noaptea victoriei, moment devenit viral pe rețelele de socializare.

Magyar, critici la adresa lui Simion

Anterior, în conferința de presă susținută luni la Budapesta de Peter Magyar, liderul Tisza a criticat sprijinul pe care Viktor Orban l-a acordat lui George Simion în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din România:

„Dansa pe mormintele eroilor de război ale strămoșilor noștri. O asemenea persoană fie că devine politician sau nu, în niciun caz un premier din Ungaria nu poate să îl susțină. Dar Viktor Orban a făcut acest lucru. Nu doar că l-a susținut pe George Simion, dar în mod fără succes, pentru că ați văzut că majoritatea românilor și maghiarilor de acolo nu au votat pentru el și pentru politicile lui, dar a distribuit fluturași în care apar împreună”, semnala luni Peter Magyar în prima conferință de presă după alegerile legislative de duminică desfășurate în Ungaria.

De altfel, Magyar a arătat că o o bună parte dintre maghiarii din România au votat cu Fidesz pentru că „sunt induși în eroare”, afirmând că „aceeași propagandă funcționează și în România”. Totodată, viitorul prim-ministru a adăugat că îi va sprijini pe maghiarii care trăiesc în România „în orice mod posibil”.

