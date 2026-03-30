Senatul dezbate și votează moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu, ministrul Mediului

Senatul dezbate și votează, luni, o moțiune simplă formulată de Opoziție împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

Dezbateri în Senat pe tema moțiunii împotriva ministrului Mediului. | Foto: Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Moțiunea, intitulată „Diana Buzoianu, comisarul roșu-verde al setei și întunericului...”, este semnată de 44 de senatori din PACE – Întâi România, AUR și neafiliați. Inițiatorii susțin că ministrul Mediului ar bloca proiecte energetice strategice aflate într-un stadiu avansat de realizare, de peste 90%. „În plină criză energetică mondială (...), Ministerul Mediului a devenit o fortăreață a blocajului”, se arată în document, potrivit Agerpres.ro.

Printre proiectele menționate se numără investițiile de pe Valea Jiului (Bumbești-Livezeni) și barajul de la Răstolița, considerate de semnatari drept „monumente ale neputinței impuse”.

Critici privind gestionarea resurselor și instituțiilor

Semnatarii moțiunii critică și modul în care este gestionată criza apei potabile din județele Prahova și Dâmbovița, precum și ceea ce ei numesc „politizarea instituțiilor de mediu”. „Ministerul Mediului a fost transformat dintr-un for tehnic într-un laborator de experimente politice, unde loialitatea față de partid valorează mai mult decât experiența în teren”, afirmă aceștia, conform Agerpres.ro.

Totodată, parlamentarii reclamă centralizarea direcțiilor regionale și desființarea unor posturi, pe care o consideră o măsură ce afectează activitatea specialiștilor din domeniu.

CITEȘTE ȘI:

Declarații dure în plen

Senatorul PACE – Întâi România, Ninel Peia, a susținut că actualele politici ar reprezenta „o formă nouă de colectivizare”, afirmând că „ni se colectivizează dreptul la apă, la energie și la proprietate”. De asemenea, semnatarii moțiunii consideră că bilanțul mandatului ministrului este „unul al ruinei”, invocând hidrocentrale blocate, probleme în aprovizionarea cu apă și decizii administrative contestate.

Precedent, o moțiune adoptată în decembrie

Nu este pentru prima dată când ministrul Mediului se confruntă cu o astfel de inițiativă. În luna decembrie a anului trecut, Senatul a adoptat o moțiune simplă inițiată de AUR împotriva Diana Buzoianu, cu 74 de voturi „pentru”, 43 „împotrivă” și o abținere.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: