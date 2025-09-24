Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, respinsă în Parlament

Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a fost respinsă, miercuri, de plenul Camerei Deputaților.

Dezbaterea moţiunii simple 'Slăbirea securităţii energetice a României prin politici de mediu care obstrucţionează punerea în funcţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989', depusă de parlamentarii AUR împotriva ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, 22 septembrie 2025.|Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Parlamentarii AUR au depus, săptămâna trecută, moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, cu titlul „Slăbirea securității energetice a României prin politici de mediu care obstrucționează punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989”.

Moțiunea a fost dezbătută, luni, în plenul Camerei Deputaților.

Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, respinsă în Parlament

Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, inițiată de AUR, a fost respinsă, miercuri, cu 200 de voturi „contra” și 87 „pentru”, informează Agerpres.ro

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, le-a mulțumit parlamentarilor care au respins moțiunea și a adăugat că „au transmis un mesaj clar din Parlament”, anume că „Parlamentul nu poate să fie folosit ca un instrument de propagandă pentru AUR”.

Deputații POT s-au abținut de la vot, a anunțat deputatul formațiunii Răzvan-Mirel Chiriță, care a afirmat că moțiunea nu rezolvă problema de fond.

Ultima moțiune depusă de parlamentarii AUR împotriva ministrului Educației, Daniel David, a fost respinsă săptămâna trecută în Parlament.

