Guvernul declară stare de criză pe piața carburanților, prețurile vor fi controlate

Executivul urmează să adopte o ordonanță de urgență prin care declară stare de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, în contextul scumpirilor accelerate la combustibili.

Guvernul va institui o serie de măsuri pentru a reduce impactul creșterii prețurilor la carburanți asupra populației și economiei. Decizia vine după o analiză realizată la Palatul Victoria, unde premierul Ilie Bolojan a convocat un grup de lucru dedicat acestei probleme.

În urma discuțiilor, s-a stabilit adoptarea unei ordonanțe de urgență care va permite intervenții directe pe piață, inclusiv limitarea adaosului comercial pentru benzină și motorină.

Adaosuri limitate și exporturi controlate

Printre principalele măsuri se numără plafonarea adaosului comercial pe întreg lanțul economic, de la producători până la distribuitori. În paralel, exporturile și livrările intracomunitare de carburanți vor putea fi realizate doar cu acordul Ministerului Economiei și al Ministerului Energiei.

Scopul acestor restricții este menținerea resurselor în țară și evitarea unor eventuale dezechilibre pe piața internă.

Ajustări în compoziția carburanților

Autoritățile vor reduce și cantitatea de biocarburant din benzină, măsură care ar putea contribui la scăderea prețului final la pompă.

Totodată, evoluția pieței va fi monitorizată constant de mai multe instituții, inclusiv Ministerul Finanțelor și Consiliul Concurenței.

Măsuri valabile timp de șase luni

Starea de criză va fi instituită pentru o perioadă de șase luni, cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția situației. Autoritățile susțin că măsurile sunt necesare pentru a proteja economia și consumatorii în contextul actual.

În România, prețurile carburanților se mențin la un nivel ridicat, cu benzina standard 95 ajungând la aproximativ 8,81 lei pe litru, iar motorina la circa 9,54 lei pe litru.

