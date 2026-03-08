Velpitar retrage din magazine două sortimente de pâine. Există suspiciunea că ar conține corpuri străine.

Două sortimente de pâine Velpitar au fost retrase din toate magazinele din România.

Vel Pitar retrage două sortimente de pâine din magazine | Foto: Facebook, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor

Procedura de rechemare a unor loturi de pâine comercializate de către Vel Pitar a fost inițiată de companie, în urma confirmării unui caz izolat de prezență a unui corp străin, iar situația identificată nu reflectă procesul de producție din unitățile proprii, au transmis reprezentanții Bimbo România, grupul din care face parte Vel Pitar.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat pe 6 martie că Vel Pitar România a inițiat retragerea de pe piață a unor loturi de pâine, după depistarea unui corp străin într-un caz izolat.

„Ca măsură de precauție, Vel Pitar România recheamă voluntar o cantitate limitată de pâine Domnească Alba de 1 kg și Deplina Extra albă 600g. În urma confirmării unui caz izolat de prezență a unui corp străin (fragment de material plastic, de culoare albă), din precauție și responsabilitate, compania a decis retragerea și rechemarea produselor din loturile menționate mai jos, indiferent de cifra care urmează după litera C, numărul de lot, pentru a elimina sau reduce orice risc potențial asociat”, menționa în anunțul companiei postat vineri seara, 6 martie 2026, pe site-ul ANSVSA.

Este vorba de următoarele produse:

Pâine Domnească Albă 1 kg - loturile cu termen de expirare: 06.03.26C, 07.03.26C, 11.03.26C, 16.03.26C, 17.03.26C;

Deplina Extra albă 600 g - lot cu termen de expirare: 05.03.26C.

Persoanele care dețin produsele cu loturile menționate sunt sfătuite să nu le consume, ci să le distrugă sau să le returneze în magazinele de unde le-au achiziționat până la data de 17 martie 2026. Contravaloarea produselor va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

ANSVSA monitorizează îndeaproape această acțiune și colaborează cu operatorul economic Vel Pitar România pentru retragerea completă a produselor vizate de pe piață.

