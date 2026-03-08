U-BT Cluj a condus, dar Steaua Roșie a lovit decisiv în repriza a doua! Înfrângere pentru campioana României.

U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă pe teren propriu de Steaua Roșie Belgrad, scor 85–97, într-un meci disputat duminică seară în BTarena, în etapa a doua din faza Top 8 a Ligii Adriatice (ABA League).

foto: monitorulcj.ro

Campioana României a început bine partida, însă experiența și forța ofensivă a formației sârbe au făcut diferența în repriza secundă.

Meciul a debutat echilibrat, iar echipa pregătită de Mihai Silvășan a reușit un start solid în fața unui adversar de Euroligă. U-BT a câștigat primul sfert cu 30–26, iar atmosfera din BTarena a împins formația clujeană să mențină avantajul și în prima parte a jocului. La pauză, gazdele conduceau cu 46–41, după o repriză în care defensiva a funcționat bine, iar atacurile rapide au adus puncte importante.

După reluarea jocului, Steaua Roșie Belgrad a schimbat ritmul partidei. Sârbii au dominat clar sfertul al treilea, pe care l-au câștigat la diferență consistentă, reușind să întoarcă scorul și să preia controlul meciului. Experiența jucătorilor oaspeți și procentajele mai bune la aruncările din acțiune au făcut diferența în această perioadă decisivă.

În ultimul sfert, U-BT Cluj-Napoca a încercat să revină în joc, însă formația din Belgrad a gestionat avantajul fără emoții și s-a impus cu 97–85. Pentru campioana României, duelul cu una dintre cele mai puternice echipe din competiție a fost un test important în lupta din Top 8 al Ligii Adriatice.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: