Sondaj. Cum votează românii în funcție de mediul de rezidență: 70% dintre locuitorii din mediul rural ar opta pentru AUR şi PSD.

AUR și PSD conduc în intențiile de vot ale românilor pentru alegerile parlamentare atât în mediul rural, cât și în mediul urban.

Sondaj: 70% dintre locuitorii din mediul rural ar opta pentru AUR şi PSD|Foto: monitorulcj.ro

Potrivit Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, atât în mediul urban, cât și în mediul rural, AUR și PSD conduc în clasamentul intenției de vot pentru parlamentare, formațiunea condusă de George Simion fiind pe primul loc cu 30% în urban și 49% în rural, iar social-democrații ocupând locul al doilea cu 19%, respectiv 21%.

Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, vorbește despre „diferențe consistente între opțiunile de vot din mediul urban unde competiția se echilibrează între AUR, PSD, USR și PNL, respectiv cele din rural în care AUR domină masiv preferințele electorale, urmat la distanță mare de PSD”.

Sondaj. Cum votează românii în funcție de mediul de rezidență: 70% dintre locuitorii din mediul rural ar opta pentru AUR şi PSD

Cum votează persoanele din mediul urban?

30% dintre persoanele care locuiesc în mediul urban ar opta să voteze cu AUR dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare.

Sursa: INSCOP Research

19% dintre aceștia susțin PSD, 17% USR, 17% PNL, 6% UDMR, 5% SENS, 4% POT, iar 2% SOS România. 1% dintre aceștia aleg alt partid, în timp ce 1% un candidat independent.

Cum votează persoanele din mediul rural

Întrebați cu ce partid ar vota dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 49% dintre locuitorii din mediul rural își exprimă preferința pentru AUR.

Sursa: INSCOP Research

21% pentru PSD, 12% pentru PNL, 7% pentru USR, 3% pentru UDMR, 3% pentru alt partid, 2% pentru POT, 2% pentru SOS România, 1% pentru SENS, iar 1% pentru un candidat independent.

„Această structură reflectă nu doar opțiuni partizane, ci moduri diferite de raportare la puterea politică și la discursul public.

Urbanul, expus la diversitate mediatică și o cultură politică mai deliberativă generează un electorat mai fragmentat, cu preferințe diverse. Ruralul, în schimb, funcționează pe baza unei coeziuni simbolice mai puternice, în care formarea opiniei depinde de rețele tradiționale care, pe fondul problemelor sociale și economice mult mai acute decât în urban, favorizează partidele care cu discurs populist, radical sau care oferă sentimentul de protecție”, explică directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac.

Datele Barometrului Informat.ro – INSCOP Research au fost culese în perioada 26 octombrie - 3 noiembrie 2025, prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 3000 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 1.8%, la un grad de încredere de 95%.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: