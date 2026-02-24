Sedință decisivă de Guvern: Bolojan insistă cu tăierile din administrație

Guvernul se va reuni, marți, în ședință extraordinară pentru adoptarea a două proiecte esențiale de eficientizare administrativă și dinamizare economică.

Guvernul Bolojan, în fața unor decizii de impact: reforma administrației și proiectul de relansare economică|Foto: gov.ro

Executivul condus de Ilie Bolojan se reunește marți, de la ora 18:00, pentru două proiecte majore anunțate cu mai bine de șase luni în urmă. Acestea vizează reforma administrației și așa-numitele măsuri de relansare economică.

Înainte de decizia finală, Guvernul are nevoie și de avizul Consiliului Economic și Social (CES).

Guvernul Bolojan este așteptat să adopte două ordonanțe de urgență pentru promovarea tăierilor din administrație și lansarea proiectului pentru dinaminzarea economiei.

Cele două proiecte au fost subiectul diverselor disensiuni și neînțelegeri în interiorul coaliției de guvernare, iar primarii din țară au protestat recent din cauza restructurărilor administrative, dar și a banilor alocați de la centru pentru UAT-uri.

Tăierile care vizează reforma administrației cuprind câteva puncte esențiale, precum reducerea cheltuielilor din primării și din instituții publice, eficientizarea administrativă și eliminarea suprapunerilor instituționale.

În același timp, proiectul privind „relansarea economică”, cerut de PSD și acceptat în urma negocierilor de premierul Ilie Bolojan, vizează stimularea activității economice prin adoptarea unor facilități fiscale, măsuri compensatorii care să atenueze impactul reducerilor de cheltuieli.

Tăieri în administrație și măsuri de creștere a eficienței administrative

Săptămâna trecută, Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică proiectul de reformă a administrației publice locale și centrale, care prevede scăderea cu 10% a cheltuielilor de personal din instituțiile de stat.

Sunt exceptate instituțiile din învățământul de stat, spitalele publice și serviciile publice de ambulanță, instituțiile publice din domeniul culturii aflate în subordinea sau coordonarea autorităților administrației publice centrale precum și instituțiile publice din apărare și ordine publică.

Guvernul va aproba și grilele de salarizare pentru primăriile care nu își acoperă cheltuielile de funcționare din taxele locale. De asemenea, este redus numărul maxim de posturi în prefecturi cu 25%.

Este introdusă angajarea part-time în administrație.

Se redimensionează numărul de polițiști locali, în funcție de dinamica socială, respectiv de situația demografică a unităților administrativ teritoriale:

*un post pentru fiecare 1.200 de locuitori pentru comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti;

*un post pentru fiecare 6.500 de locuitori pentru judeţe, respectiv municipiul Bucureşti;

*unităţile administrativ-teritoriale cu numărul locuitorilor mai mic de 4.500 nu pot înființa poliție locală decât dacă cheltuielile secțiunii de funcționare sunt asigurate integral din venituri proprii

Localitățile rurale care au instalate și utilizează sisteme tehnice de supraveghere video, autoritățile administrației publice locale nu mai au obligația de a asigura personal de pază.

Primăriile vor avea dreptul de a refuza amplasarea de săli de păcănele în localități.

Modificări ale taxelor locale

Pentru clădirile mai vechi de 100 de ani, reducerea impozitului va fi de 25%, iar pentru cele cu o vechime între 50 și 100 de ani reducerea va fi de 15%.

De asemenea, vor fi introduse reduceri pentru persoanele cu dizabilități, după eliminarea unor scutiri la începutul anului.

Persoanele cu handicap grav vor beneficia de o reducere de 50% la impozitele pentru locuință și prima mașină, iar persoanele cu handicap accentuat de o reducere de 25%, cu aplicarea unor plafoane valorice.

Guvernul ia în calcul două variante pentru contribuabilii care au achitat deja impozitele majorate pentru 2026: fie restituirea diferenței în cursul acestui an, fie compensarea acesteia prin deducere din impozitul datorat pentru 2027.

„Relansarea economică”, măsuri pentru dinamizarea economiei pregătite de Guvern

De altfel, mediul economic a criticat așa-numitul pachet de relansare economică în contextul unui impact redus în economie, cu aplicabilitate restrânsă la câteva sute de IMM-uri.

Noile reglementări prevăd o deducere de 3% din impozitul pe profit anual, din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor și din impozitul pe venitul datorat de persoanele fizice pentru anul fiscal 2025.

De asemenea, se are în vedere majorarea plafonului pentru mijloace fixe de la 2.500 lei la 5.000 lei, precum și creșterea plafonului pentru TVA și posibilitatea revenirii la statutul de microîntreprindere pentru firmele cu venituri anuale sub 100.000 euro.

Alte măsuri se referă la extinderea termenului pentru angajarea primului salariat în cazul microîntreprinderilor nou-înființate, de la 30 la 90 de zile.

Scheme de ajutor de stat:

*1,05 miliarde euro pentru fiecare din schemele:

-investiții în clustere de competitivitate și în sectoare în care se obțin produse cu deficit comercial din industria prelucrătoare;

-investiții care asigură valorificarea resurselor minerale, în special a materiilor prime strategice și critice

-investiții în sectoarele de activitate pentru cercetare, dezvoltare de tehnologii înalte

*200 de milioane de euro pentru:

-investiții în sectoarele de activitate din industria de apărare pentru consolidarea capacităților industriale de promovare a capabilităților de apărare;

*500 de milioane de euro pentru:

-investiții care determină creșterea competitivității și convergența regională;

*100 milioane de euro pentru schema de ajutor de minimis

-investiții realizate de societăți nou înființate cu capital majoritar constituit de către persoane fizice cu cetățenie româna din diaspora

