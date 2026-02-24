Pedepse mai mari pentru agresarea medicilor: Codul penal ar putea fi modificat

Un proiect de lege ce vizează măsuri sporite de protecție pentru medici și pedepse majorate pentru persoanele care agresează cadrele medicale a fost depus, luni, în Parlament.

Conform inițiatorilor, proiectul completează Codul penal și înăsprește pedepsele pentru persoanele care agresează personalul medical.

De altfel, anterior, și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, semnala necesitatea unui cadrul adecvat care să răspundă nevoii de protecție a medicilor în fața agresiunilor.

Conform inițiatorilor, medicii și personalul medical îndeplinesc un serviciu public esențial și trebuie protejați la fel ca alte categorii profesionale expuse riscului în exercitarea atribuțiilor.

În acest sens, proiectul vine cu o serie de modificări ale Codului penal.

„Prin acest proiect se completează Codul penal și se adaugă un articol. Este o inițiativă legislativă care propune completarea articolului 257 din Codul penal care, de fapt, înăsprește regimul sancționatoriu, în sensul introducerii unor forme agravante în cazul infracțiunii de ultraj, atunci când lucrurile astea sunt săvârșite împotriva cadrelor medicale aflate în exercitarea atribuțiilor de serviciu”, a explicat deputatul PNL Andrei Baciu, coinițiator al proiectului, potrivit Agerpres.ro

Spre exemplu, în prezent, pentru faptele comise împotriva funcționarilor publici, pedeapsa se înăsprește cu o treime și pentru faptele comise împotriva polițiștilor, militarilor și lucrătorilor din domeniul silvic se înăsprește cu jumătate.

Proiectul propus vizează înăsprirea pedepselor și în cazul agresiunilor asupra medicilor, aplicând același regim juridic ce prevede sancțiuni crescute pentru agresiunile comise împotriva funcționarilor publici și polițiștilor.

Practic, a fost propusă adăugarea unui alineat nou la articolul 257, unde sunt prevăzute fapte de violență și vătămare corporală pentru care se aplică pedepse majorate.

În cazul medicilor, sancțiunile vizează faptele săvârșite asupra cadrului medical aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuții și se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege, ale cărei limite se majorează cu jumătate.

Astfel sunt vizate fapte precum amenințarea, lovirea, vătămarea corporală sau alte acte de violență comise asupra personalului medical care pot atrage pedepse mai aspre.

Ministrul Sănătății vrea măsuri sporite de protecție pentru medici

În ultima vreme mai multe cadre medicale au fost agresate la nivel național.

În acest context, ministrul Sănătății a pledat pentru o protecție sporită a cadrelor medicale și o înăsprire a pedepselor pentru cei care agresează medicii:

„Cred că este nevoie şi de o intervenţie legislativă care să înăsprească acţiunile şi pedepsele pentru astfel de persoane”, a afirmat Alexandru Rogobete în cadrul unei intervenții susținute duminică seara la B1TV.

Recent, un medic de la spitalul din Borșa (Maramureș) a fost agresat de un aparținător în timp ce efectua manevre de resuscitare în cazul unei paciente. Ulterior, bărbatul a fost reținut. Incidentul a avut loc în seara zilei de vineri, 20 februarie.

De altfel, ministrul Sănătății s-a referit și la nemulțumirea populației cu privire la sistemul de sănătate, amintind totodată de necesitatea asigurării unui climat de siguranță în instituțiile medicale.

