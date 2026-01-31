De la Regatul Unit la Casa Albă. Lista cadourilor primite de Nicușor Dan în anul 2025. Sunt evaluate la aproape 10.000 de euro

Președintele României, Nicușor Dan, a primit în cursul anului 2025 mai multe cadouri de protocol, cu prilejul unor acțiuni oficiale, bunuri care au intrat în patrimoniul Administrației Prezidențiale, potrivit unei informări publicate astăzi, 31 ianuarie 2026.

Lista cadourilor primite de Nicușor Dan în anul 2025 | Foto: DepositPhotos.com

Lista bunurilor primite cu titlu gratuit a fost transmisă Comisiei de evaluare din cadrul Administrației Prezidențiale, valoarea totală a cadourilor fiind estimată la 9.862 de euro, respectiv 50.281,41 lei, notează Agerpres.ro.

Cadourile primite includ tablouri, fotografii, albume, cărți, obiecte din porțelan, plachete, gravuri, embleme, monede aniversare dar și o cravată. Printre cele mai valoroase se numără o fotografie înrămată cu autografele Regelui Charles al III-lea și ale Reginei Camilla, precum și o fotografie semnată de Regina Sofia a Spaniei.

De asemenea, șeful statului a primit un album-ghid istoric care reunește imagini ale etajelor de protocol și ale spațiilor publice ale Casei Albe, considerat unul dintre cele mai ample volume de acest tip.

Pe lista cadourilor se mai află și un tablou reprezentând drapelul României, realizat sub forma unui triunghi, purtat în zbor într-o misiune reală de Poliție Aeriană deasupra Mării Baltice. Drapelul a fost arborat la bordul unei aeronave F-16 MLU din cadrul Detașamentului „Carpathian Vipers”, în onoarea președintelui României.

Conform legislației în vigoare, toate aceste bunuri au fost evaluate și incluse în patrimoniul Administrației Prezidențiale.

Foto: DepositPhotos.com

