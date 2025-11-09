Un nou caz de femicid: Tânără de 25 de ani, ucisă de soț sub ochii copilului

O femeie de 25 de ani care se afla împreună cu fiul său de 3 ani pe o stradă din comuna teleormăneană Beciu a fost înjunghiată mortal de fostul soț.

Caz șocant de femicid produs, sâmbătă, în comuna Beciu din județul Teleorman.

O femeie a murit, fiind înjunghiată în plină stradă de soțul său. Totul s-a întâmplat sub ochii copilului celor doi, în vârstă de doar 3 ani.

La începutul lunii noiembrie, printr-un proiect de lege susținut de peste 270 de parlamentari s-a propus o schimbare majoră în cadrul legislației penale, prin introducerea definiției legale a femicidului și prin înăsprirea pedepselor pentru crimele îndreptate împotriva femeilor.

Noua lege prevede o pedeapsă de minimum 15 ani de închisoare, care poate ajunge până la detenție pe viață, pentru infracțiunile de femicid.

Între timp, România continuă să se confrunte cu cazuri halucinanate de femicid.

Potrivit Poliției, tânăra mamă fost înjunghiată de soțul său, de care ar fi fost despărțită de câteva luni.

„La data de 8 noiembrie a.c., în jurul orei 18:20, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turnu Măgurele au fost sesizați, prin apel la 112, de către un bărbat, despre faptul că o femeie este inconștientă, pe stradă, în comuna Beciu. La fața locului s-au deplasat polițiștii Secției 8 Poliție Rurală Lunca, care au stabilit că în timp ce o femeie, de 25 de ani, se afla pe stradă, în comuna Beciu, împreună cu fiul său, de 3 ani, aceasta ar fi fost înjunghiată de soțul său, de care ar fi fost despărțită de câteva luni”, informează, duminică, IPJ Teleorman, citat de Agerpres.ro

Echipajul medical ajuns la fața locului, după manevrele de resuscitare, a declarat decesul femeii.

Agresorul, în vârstă de 42 de ani, a fost identificat la domiciliul părinților săi, prezentând plăgi la nivelul mâinilor și gâtului. Din cercetări s-a stabilit faptul că bărbatul s-ar fi autovătămat.

Statisticile poliției arată că, în fiecare săptămână, o femeie își pierde viața în urma violenței exercitate de partenerul său, iar în ultimii 11 ani, peste 500 de femei au fost ucise în România.

