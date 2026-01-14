Cutremur la Primăria Huedin. Primarul Mircea Moroșan și-a dat demisia după 5 mandate!

Primarul orașului Huedin, Mircea Moroșan, și-a anunțat demisia de la conducerea orașului.

Mircea Moroșan a câștigat în 2024 al 5-lea mandat de primar al Huedinului din partea PNL | Foto: arhivă monitorulcj.ro

Primăria orașului Huedin informează că primarul orașului și-a înaintat demisia din funcție, la vârsta de 66 de ani, după o activitate administrativă îndelungată. După patru mandate consecutive duse la bun sfârșit și un al cincilea câștigat în urma alegerilor locale din anul 2024, Mircea Moroșan a decis să se retragă din administrația publică.

De-a lungul mandatelor sale, primarul a coordonat unele dintre cele mai importante proiecte de dezvoltare din istoria recentă a orașului Huedin, contribuind semnificativ la modernizarea infrastructurii și la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru comunitate.

Printre realizările majore se numără aducerea magistralei de gaz în Huedin și dezvoltarea rețelei de distribuție a gazului, implementarea unui sistem nou și viabil de alimentare cu apă și canalizare, precum și construirea unei stații de epurare și a unei stații de pompare a apei.

Totodată, în această perioadă au fost realizate blocuri ANL, a fost construită o hală agroalimentară, iar orașul a cunoscut o schimbare vizibilă a imaginii sale urbane, prin modernizarea zonei civice și amenajarea de parcări în principalele zone aglomerate. Un alt proiect important îl reprezintă renovarea Casei de Cultură, precum și dezvoltarea unui sistem medical modern, cu 16 cabinete noi, care deservește nu doar orașul Huedin, ci și localitățile din zona înconjurătoare.

De ce și-a dat demisia Mircea Moroșan

„Această decizie am luat-o având în vedere două considerente majore. Primul ține de obiectivele pe care mi le-am asumat încă de la începutul mandatului. Au fost patru direcții clare: în primul rând, scoaterea Huedinului din noroi – prin modernizarea străzilor, trotuarelor și a parcărilor. Al doilea obiectiv a fost aducerea gazului în oraș, un proiect esențial pentru dezvoltare. Al treilea a vizat punerea la punct a sistemului medical local, astfel încât oamenii să beneficieze de servicii decente, aproape de casă. Al patrulea și ultimul obiectiv, care s-a concretizat recent, a fost atragerea unui investitor major în Huedin. Compania Knauf va realiza o investiție importantă în oraș; autorizația de construire a fost eliberată, constructorul a fost desemnat, iar în această săptămână începe organizarea de șantier. Al doilea considerent a fost legat de rezultatul alegerilor locale. Mandatul a fost câștigat cu dificultate, cu aproximativ o treime din voturi, fapt care mi-a dat de gândit. Ne aflăm în pragul unor decizii importante privind reforma administrativă, iar fără o majoritate solidă, de 50% plus unu, nu consider corect să iau decizii nepopulare, care să afecteze întreaga comunitate. Nu doresc ca administrația locală și primarul să fie puși în situația de a aplica măsuri dificile, asumate la nivel central, fără o susținere clară din partea cetățenilor. Am ales să fac acest pas după mulți ani de muncă în slujba comunității. Am încercat întotdeauna să pun interesul orașului pe primul loc și să las în urmă proiecte care să conteze pe termen lung. Huedinul de astăzi este un oraș care arată și funcționează altfel decât în urmă cu ani, iar acest lucru a fost posibil datorită unei echipe implicate și a încrederii acordate de cetățeni”, a declarat Mircea Moroșan.

În locul său, atribuțiile de primar vor fi preluate de către viceprimarul Norbert Dezsi.

Primăria orașului Huedin își exprimă aprecierea pentru activitatea desfășurată de-a lungul mandatelor și asigură cetățenii că activitatea administrației publice locale va continua fără sincope, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: