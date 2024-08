Mircea Moroșan nu pleacă la București: „Au fost doar speculații”

Mircea Moroșan, primarul orașului Huedin, vorbește despre recenta campanie electorală, planurile pentru noul său mandat și perspectivele dezvoltării locale, anunțând proiecte ambițioase: parc industrial privat, centură ocolitoare și centru civic modern, notează apuseni.info

Mircea Moroșan, primarul orașului Huedin, nu pleacă la București: „Au fost doar speculații”|Foto: apuseni.info

Teme de interes cu privire la dezvoltarea orașului Huedin, prin intermediul proiectelor europene, precum și obiectivele pentru noul mandat în urma alegerilor din iunie, sunt doar câteva dintre subiectle abordate de primarul din Huedin, Mircea Moroșan, în cadrul unui interviu pentru apuseni.info

Rep: Ați câștigat încă un mandat, după o luptă aprigă în campanie, chiar mai intensă decât în orașe mari din județ. Considerați că sunt legitime nemulțumirile huedinenilor sau s-a exagerat mult din motive politice?

Mircea Moroșan: Campania care a trecut a fost una extrem de murdară la Huedin. Majoritatea politicienilor locali nu au înțeles că trebuie să ofere soluții concrete la neajunsurile urbei, cu indicarea sursei de finanțare, nu promisiuni electorale. Iar unii cetățeni au căzut în capcana populismului. Din lipsă de idei și soluții, mulți dintre cei care fac politică pe plan local și-au fundamentat campania pe neadevăruri, exagerări și atacuri la persoană.

Totuși, la final, alegătorii prin votul lor au demonstrat din nou că nu sunt de acord cu acest mod de a face politică. Sigur că există și unele nemulțumiri legat de activitatea Primăriei și suntem conștienți de existența lor. Dar administrația pe care o conduc este mereu preocupată de rezolvarea tuturor neajunsurilor, chiar și atunci când există limitări de natură financiară pentru rezolvarea acestora.

Actul administrativ este unul foarte complex și se înfăptuiește respectând legea, normele și procedurile. Dacă mai adăugăm și limitările financiare, pentru că noi suntem un oraș cât o comună, atunci avem o imagine de ansamblu mai precisă. În aceste condiții ne străduim tot timpul să rezolvăm neajunsurile care apar și să dezvoltăm comunitatea.

Evident că există și unele așa-zise nemulțumiri dar mai degrabă aș vorbi despre doleanțe ale unor cetățeni iar administrația pe care o conduc a fost și va rămâne în continuare dedicată rezolvării lor. Cu ocazia alegerilor am remacat și existența unui val al dorinței de schimbare la modul general, atât la nivel național cât și la nivel județean (similar s-a întâmplat și în Cluj-Napoca), și care s-a reflecat într-o oarecare măsură și la Huedin, a declarat primarul Mircea Moroșan pentru apuseni.info

Rep: De ce a fost grea decizia de a candida din nou? Cum comentați speculațiile conform cărora ați dori să plecați la București, în Parlament?

Mircea Moroșan: Exact așa cum le spuneți și dvs, sunt doar speculații. Nu neg că mai demult mi-am dorit așa ceva. Dar la momentul acesta nu putem vorbi despre vreo plecare a mea la București.

Decizia de a candida pentru un nou mandat a fost una personală și dificilă, deoarece am ales între dorința de a continua ce am început și dorința de a mă dedica întru totul familiei. Întotdeauna am fost un om chibzuit și capabil de autoevaluare. Cred că un bun politician știe când e timpul să facă un pas în lateral și să fie preocupat de familie.

Dar în acelasi timp sunt și o persoană foarte responsabilă și dedicată comunității. Cred că cetățenii au simțit și ei acest lucru și din acest motiv mi-au oferit încrederea pentru al 5-lea mandat în fruntea urbei.

Rep: S-a spus că nu ați atras suficiente fonduri pentru oraș. Care este adevărul?

Mircea Moroșan: Realitatea din comunitatea noastră contrazice această afirmație. Din contră, în mandatele mele am atras peste 50 milioane de euro, din fonduri europene, guvernamentale, județene sau alte surse, ceea ce reprezintă echivalentul bugetului de investiții al orașului Huedin pe 50 de ani. S-au spus multe neadevăruri în perioada campaniei.

Dar fondurile atrase de noi (mai ales cele europene) precum și investițiile realizate în ultimii ani, sunt cunoscute de către cetățenii orașului. Faptul că cetățenii au ales să continuăm împreună, demonstrează că aceștia sunt mulțumiți de activitatea administrației pe care o conduc și doresc să mergem pe același drum al dezvoltării.

Rep: În ce stadiu se află investiția Knauf? Aveți în plan construirea unui parc industrial, pentru a aduce și alte companii aici?

Mircea Moroșan: Investiția Knauf este în linie dreaptă și se dorește punerea în funcțiune a fabricii la finalul anului 2026. În acest moment, investitorul desfășoară lucrări de construcție pentru conectarea locației investiției la două transformatoare mari de energie electrică.

Compania KNAUF, și-a manifestat interesul pentru construirea unui parc industrial privat pe cele 40 ha pe care le deține în proprietate. Acest aspect este benefic pentru comunitatea noastră deoarece nu vom mai depinde de disponibilitatea Consiliului Județean Cluj pentru construirea unui parc industrial Tetarom la Huedin. Chiar și în aceste condiții noi continuăm să căutăm companii dispuse să dezvolte afaceri pe cele 7 ha pe care orașul le poate pune la dispoziție pentru investiții.

Recent am avut o întâlnire cu un grup de investitori români, olandezi și israelieni care si-au manifestat dorința de a investi la Huedin și am oferit sprijinul nostru chiar și în identificarea unor proprietăți private pentru dezvoltarea afacerii lor.

Rep: Mulți cetățeni critică starea drumurilor din oraș. Ce s-a făcut deja și ce planuri există pentru modernizarea acestora?

Mircea Moroșan: La modul general, infrastructura rutieră a orașului este una bună. Există totuși câteva drumuri și străzi în oraș care necesită reabilitare sau modernizare. Pentru acestea, de mai bine de un an de zile am făcut demersurile necesare pentru a le include în Proiectul Național „Anghel Saligny”. Și am reușit!

În acest moment, am obținut finanțarea de 3.5 milioane de euro, am făcut licitația iar de câteva săptămâni au demarat lucrările de modernizare a drumurilor și străzilor cuprinse în acest proiect. Este vorba de 28 de drumuri și străzi din orașul nostru. De asemenea, foarte curand vom demara și proiectul prin care vom repara străzile care nu au fost cuprinse în programul „Anghel Saligny”.

Rep: Cum poate fi redusă aglomerația din oraș, cauzată în special de tranzit? Există vreo soluție pentru construirea unui centuri ocolitoare?

Mircea Moroșan: Lucram și la această soluție. De altfel, suntem preocupați de acest aspect de mai mulți ani. Această investiție nu poate fi realizată din bugetul local și avem nevoie de sprijin la nivel de Guvern. În ceea ce ne privește pe noi, am realizat de mai multe ori demersurile pentru a obține finanțarea pentru acest obiectiv. Numai că de fiecare dată Guvernul și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au considerat că există alte priorități.

În toamnă vom depune din nou un studiu de fezabilitate actualizat la CNAIR și vom încerca obținerea unei Hotărâri de Guvern care să aprobe investiția ce se ridică la peste 40 milioane de euro.

Rep: S-a vorbit mult despre turism, s-au făcut comparații cu Sâncraiu. Ce poate face Huedinul pentru a-și îmbunătăți imaginea și a deveni un loc interesant, în care un călător să rămână măcar o noapte?

Mircea Moroșan: Mai întâi de toate, o comparație între orașul Huedin și alte comune din zona noastră, este total eronată pentru că fiecare unitate administrativ teritorială din această zonă are un anumit profil de dezvoltare. În timp ce unele comune din zonă încearcă să-și construiască un profil turistic, orașul nostru joacă un rol de centru zonal administrativ, comercial, educațional, de sănătate, de servicii, etc. Fiind pivotul dezvoltării întregii zone din partea de vest a județului Cluj, orașul nostru nu poate să se limiteze numai la un anumit rol.

Sigur că am putea planta câteva mii de lalele în oraș și să intrăm într-o competiție cu alte comune, dar noi avem în grijă alte priorități. De exemplu, avem un spital regional care deservește o populație de aproximativ 70.000 de oameni din 4 județe. În sănătate am investit multe milioane de euro. Și vom continua. La liceele din orașul nostru învață copii din întreaga zona și educația este o prioritate pentru noi.

Așadar, avem un profil diferit și avem o responsabilitate regională de care trebuie să ne îngrijim mai întâi.

Evident ca nimic nu este lăsat la voia întâmplării, și pentru că mai suntem numiți și poarta de intrare în Apuseni, ne preocupă și latura turistică. În acest sens, am construit pe domeniul orașului o pistă de biciclete care s-a conectat cu pista construită de comuna Sâncraiu și care sperăm să fie continuată până la Călățele.

La Huedin am solicitat finanțare pentru un proiect de mobilitate urbană, în valoare de aproximativ 15 milioane de euro și care dacă va fi aprobat de ADR, va schimba cu totul orașul. Vom avea un centru civic nou, vom avea piste de biciclete în tot orașul, vom avea transport public electric și vom integra în acest proiect și minunata zonă Cetatea Veche. Vom crea astfel premisele unei dezvoltării turistice mai puternice pentru comunitatea noastră.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: