Ovidiu Câmpean: „Dictatorii nu mai sunt intangibili”

În contextul informațiilor despre acțiunile militare ale SUA în Venezuela, deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL) semnalează că dictatorii lumii nu pot fi lăsați să creadă că sunt intangibili. „Libertatea nu se negociază”, spune parlamentarul clujean.

Ovidiu Cîmpean, reacție la acțiunile militare ale SUA în Venezuela: „Dictatorii lumii nu pot fi lăsați să creadă că sunt intangibili”| Foto: Ovidiu Cîmpean - Facebook

Statele Unite au efectuat „atacuri la scară largă împotriva Venezuelei” în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar Nicolas Maduro a fost capturat și scos din țară.

În acest context, deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj) arată că „pacea și libertatea se apără” prin cooperarea strânsă a democrațiilor.

Ovidiu Câmpean: „Dictatorii nu mai sunt intangibili”

„În contextul informațiilor despre acțiunile militare ale SUA în Venezuela, un lucru trebuie spus clar: dictatorii lumii nu pot fi lăsați să creadă că sunt intangibili.

Prea mult timp, regimuri autoritare au cooperat pentru a submina democrațiile, pentru a-și reprima propriii cetățeni și pentru a exporta instabilitate.

Pasivitatea nu aduce pace. O face doar mai fragilă”, notează parlamentarul Ovidiu Cîmpean într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

„Axa răului” poate fi descurajată doar prin colaboarea strânsă a democrațiilor. Când aceste regimuri sunt confruntate, spune Cîmpean, nu este un gest de forță gratuit, ci un semnal că ordinea internațională nu este negociabilă.

„Pacea și libertatea se apără prin cooperarea strânsă a democrațiilor, prin fermitate și prin capacitatea de a descuraja axa răului: Rusia, Coreea de Nord, Iran și alte state care susțin această rețea toxică.

Democrațiile trebuie să stea împreună, lucid, coordonat și hotărât. România știe, din propria istorie, ce înseamnă dictatura. Libertatea nu se negociază. Se apără”, adaugă deputatul liberal în mesajul citat.

SUA au efectuat atacuri la scară largă asupra Venezuelei, încununate de succes, iar liderul acestei țări, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați și scoși din țară pe calea aerului, a declarat sâmbătă președintele american Donald Trump.

Venezuela a denunțat sâmbătă o „agresiune militară foarte gravă” a Statelor Unite, după ce explozii puternice au avut loc în capitala Caracas în timpul nopții. „Obiectivul acestui atac nu este altul decât acapararea resurselor strategice ale Venezuelei, în special a petrolului și mineralelor sale, prin încercarea de a încălca cu forța independența politică a națiunii”, potrivit unui comunicat al guvernului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: