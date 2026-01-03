Atacuri asupra Venezuelei lansate de SUA. Trump confirmă „capturarea” președintelui Nicolas Maduro.

Statele Unite au efectuat „atacuri la scară largă împotriva Venezuelei” în noaptea de vineri spre sâmbătă. Președintele Nicolas Maduro a fost capturat și scos din țară pe calea aerului, anunță Donald Trump.

Explozii puternice, însoțite de sunete asemănătoare unor survolări, s-au auzit în jurul orei locale 02:00 (06:00 GMT) sâmbătă la Caracas

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că Statele Unite au efectuat „atacuri la scară largă împotriva Venezuelei” și „l-au capturat” pe liderul acesteia, președintele Nicolas Maduro și pe soția sa, informează BBC.

„Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei și a liderului acesteia, președintele Nicolas Maduro, care a fost, împreună cu soția sa, capturat și scos din țară”, a transmis Trump, sâmbătă pe Truth Social.

Aceste explozii au loc după ce președintele american Donald Trump, care a desfășurat o flotilă de război în Caraibe, a evocat posibilitatea unor atacuri terestre împotriva Venezuelei și a declarat că zilele președintelui venezuelean Nicolas Maduro sunt „numărate”.

Venezuela denunță o agresiune militară „foarte gravă” a Statelor Unite

Venezuela a denunțat sâmbătă o „agresiune militară foarte gravă” a Statelor Unite, după ce explozii puternice au avut loc în capitala Caracas în timpul nopții, președintele venezuelean Nicolas Maduro declarând stare de urgență, relatează AFP și Reuters, citate de Agerpres.ro

„Venezuela respinge, repudiază și denunță (...) agresiunea militară foarte gravă lansată de (...) Statele Unite împotriva teritoriului și a poporului venezuelean, în zone civile și militare din Caracas și din statele Miranda, Aragua și La Guaira din jurul Caracasului”, potrivit unui comunicat al guvernului.

„Obiectivul acestui atac nu este altul decât acapararea resurselor strategice ale Venezuelei, în special a petrolului și mineralelor sale, prin încercarea de a încălca cu forța independența politică a națiunii”, afirmă Caracas.

Conform mesajului publicat de Donald Trump pe Truth Social, operațiunea a fost realizată în colaborare cu forțele de ordine ale SUA.

