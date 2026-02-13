„U” Cluj, în fața unui nou meci spre play-off!

Universitatea Cluj a avut parte de un parcurs aproape perfect după plecarea lui Ioan Ovidiu Sabău și instalarea lui Cristiano Bergodi pe banca tehnică.

Universitatea Cluj s-a calificat în sferturile Cupei / Foto: FC Universitatea Cluj- Facebook

Deși au pierdut derby-ul contra rivalei CFR, alb-negrii sunt încă pe loc de play-off înaintea etapei cu numărul #27 din Superligă.

„U” Cluj va da piept cu Csikszereda sâmbătă seara, de la ora 19:00, pe teren propriu, într-un meci în care victoria se anunță a fi primordială pentru clujeni.

Cu toate că ciucanii luptă să evite retrogradarea, ei reprezintă cel mai accesibil adversar al „șepcilor roșii” din acest final de sezon regulat.

După duelul de sâmbătă, Universitatea va mai da piept cu FC Botoșani (deplasare), Oțelul Galați (acasă) și FCSB (deplasare), toate trei formații care luptă pentru un loc în faza superioară a competiției.

Totuși, elevii pregătiți de Robert Ilyeș vin cu moralul ridicat în Ardeal. Au câștigat patru din ultimele șașe meciuri oficiale și au menținut poarta intactă în ultimele trei confruntări.

Cei mai periculoși jucători ai oaspeților de sâmbătă sunt Marton Eppel și Anderson Ceara. Primul a reușit nu mai puțin de 15 reușite în toate competițiile de când a venit în România, în timp ce extrema braziliană a contribuit la 9 goluri, dintre care șase fiind reușite.

Pe banca „studenților” se va afla, și la acest meci, Eugeniu Cebotaru, în urma eliminării lui Cristiano Bergodi din meciul cu CFR. Fostul jucător din Republica Moldova a stat pe bancă și la ultima partidă, câștigată de „U” Cluj cu 2-0 în fața Oțelului Galați, în Cupa României.

