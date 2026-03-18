Școală nouă pentru elevii din Măguri-Răcătău: a fost emis certificatul de urbanism pentru realizarea unui nou spațiu educațional

Consiliul Județean Cluj a emis, miercuri, certificatul de urbanism necesar în vederea construirii unei noi clădiri pentru Școala cu clasele I-VIII din localitatea Măguri Răcătău.

Școală nouă pentru elevii din Măguri-Răcătău

Consiliul Județean Cluj face demersuri concrete pentru realizarea unei noi școli gimnaziale pentru elevii din Măguri-Răcătău.

Școală nouă pentru elevii din Măguri-Răcătău: a fost emis certificatul de urbanism pentru realizarea unui nou spațiu educațional

După cum arată Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, noul corp de clădire al școlii va fi edificat în curtea din spate a actualei unități de învățământ și va înlocui în totalitate, la momentul finalizării, funcțiunile acesteia.

„Viitoarea școală va fi una modernă, care va deservi mult mai eficient nevoile educaționale ale celor peste 200 de elevi”, a declarat Alin Tișe.

„Consiliul Județean sprijină acest proiect demarat de Primăria comunei Măguri-Răcătău și întreg sistemul educațional al acestei comune montane.

De altfel, nu mai departe de finalul anului trecut, am alocat din fondul nostru de rezervă peste 100.000 de lei pentru achiziția unei stații de epurare moderne destinate Școlii Gimnaziale din localitatea Muntele Rece”, a adăugat președintele Consiliului Județean Cluj.

Viitoarea clădire va avea un regim de înălțime S+P+1 și va fi compartimentată distinct, astfel încât să asigure o diferențiere clară și funcțională între spațiile de învățare și cele administrative.

Clădirea va cuprinde 10 săli de clasă, un spațiu destinat alimentației, spații administrative și tehnice, o sală profesorală, un cabinet medical și o sală multifuncțională.

