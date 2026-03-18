Patru copaci tăiați din Someșul Mic în Cluj-Napoca. De ce a intervenit ABA Someș-Tisa?

Administrația Bazinală de Apă (ABA) Someș-Tisa a extras patru copaci din albia minoră a râului Someșul Mic din Cluj-Napoca.

Patru copaci, extrași din Someșul Mic în Cluj-Napoca | Foto: Facebook, Andi Daiszler (stânga)/ Apele Române Someș-Tisa (dreapta)

Reprezentanții ABA Someș-Tisa au transmis că intervenția este necesară pentru protejarea lucrărilor hidrotehnice de pe Someșul Mic.

ABA Someș-Tisa: Copacii ar fi afectat stabilitatea zidurilor de beton care consolidează malurile

„În cursul zilei de azi, 18 martie (2026 - n. red.), angajații Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Cluj efectuează intervenții în albia minoră a râului Someșul Mic, în zona Parcului Sportiv «Iuliu Hațieganu”» din municipiul Cluj-Napoca, pentru îndepărtarea unor arbori a căror dezvoltare recentă, prin extinderea sistemului radicular până în zona lucrărilor existente de consolidare a malurilor (ziduri de beton), risca să afecteze stabilitatea acestora prin dislocare”, a transmis Administrația Bazinală de Apă (ABA) Someș-Tisa, într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Cei patru arbori extrași aparțin speciei Salix fragilis, volumul estimat de masă lemnoasă fiind de 0,82 m³.

ABA Someș-Tisa a mai precizat că lucrările hidrotehnice de consolidare a malurilor au rolul de a proteja albiile cursurilor de apă împotriva eroziunii, de a preveni alunecările de teren și de a asigura stabilitatea malurilor.

Acestea au fost reabilitate în anul 2005, pe baza unor analize tehnice ce au avut în vedere:

debitul fluctuant al râului Someșul Mic, ce se datorează funcționării Sistemului Hidroenergetic Someșul Mic;

morfologia râului, caracterizată de transport aluvionar și depuneri de sedimente în zonele mai liniștite ale acestuia, în special pe malul drept;

tendința de dezvoltare a vegetației în aceste zone, care poate aduce prejudicii construcțiilor hidrotehnice.

„Recunoaștem rolul esențial al vegetației în menținerea biodiversității, însă în această situație intervenția este necesară pentru a asigura protecția și funcționarea în condiții de siguranță a lucrărilor hidrotehnice existente”, a conchis ABA Someș-Tisa.

