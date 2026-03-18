Marcajele rutiere din județul Cluj, refăcute pentru creșterea siguranței în trafic

Consiliul Județean a demarat pricesul de refacere a marcajelor rutiere de pe drumurile din Cluj.

Marcajele rutiere din Cluj, refăcute de Consiliul Județean | Foto: Consiliul Județean Cluj

Consiliul Județean (CJ) Cluj a demarat primele lucrări din acest an de realizare a marcajelor rutiere pe drumurile județene.

Consiliul Județean Cluj a demarat prima serie din anul 2026 de lucrări de realizare a marcajelor rutiere pe drumurile județene. Aceste operațiuni au drept principal scop asigurarea unei mai bune vizibilități în trafic și, în acest fel, creșterea siguranței circulației rutiere.

Astfel, au fost deja executate lucrări de marcaje rutiere longitudinale, axiale, de separare a sensurilor de mers, pe drumul județean DJ 107R Făget – Sălicea – Ciurila, pe sectorul în lungime de peste 13 kilometri cuprins între pozițiile kilometrice 8+300 și 21+350.

„În prezent, lucrările vizează drumul județean DJ 150 Viișoara – Frata – Mociu, pe tronsonul situat între kilometrul 0+600 și kilometrul 40+300, urmând ca acestea să continue și pe alte drumuri județene.

Lucrările de marcaje sunt executate în regie proprie, cu personalul, utilajele și materialele Direcției de Administrare Drumuri Județene din cadrul Consiliului Județean Cluj, acestea desfășurându-se exclusiv în zilele în care condițiile meteorologice sunt favorabile derulării acestui tip de lucrări.

„Reamintim în acest context faptul că în cursul anului 2025 Consiliul Județean Cluj a executat lucrări de marcaje rutiere pe nu mai puțin de 645 de kilometri de drumuri județene”, se arată în comunicatul CJ Cluj.

