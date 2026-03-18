Înfrângeri pentru echipele din județul Cluj în Superliga Feminină!

La mijlocul acestei săptămâni, în Superliga Feminină de fotbal s-a disputat a doua etapă din play-off, respectiv play-out.

Olimpia Gherla a cedat meciul contra Gloriei Bistrița / Foto: Sergiu CRĂCIUN, monitorulcj.ro

Cele două reprezentate ale județului Cluj, Atletic Olimpia Gherla și U Olimpia Cluj, au evoluat miercuri.

Prima dată s-a disputat meciul de la Gherla, acolo unde echipa locală a dat piept cu Gloria Bistrița, într-un meci care a început la ora 11:00.

Susținute de aproximativ 100 de suporteri, jucătoarele antrenate de Peter Kollar au pierdut cu 3-0 și rămân pe poziție direct retrogradabilă. Fosta jucătoare a Olimpiei, Mihaela Ciolacu, a deschis scorul în minutul 19.

Execuția sa de la punctul cu var a fost apărată de Toth, însă mingea i-a revenit jucătoarei care are în CV nu mai puțin de 12 medalii de campioană și a marcat din a doua încercare.

Scorul pauzei l-a stabilit Alexandra Boboc, care a marcat după o pasă excelentă primită de la Ciolacu. La mijlocul reprizei secunde, Anastasia Lionte a înscris după o nesincronizate în defensiva adversă și a asigurat victoria pentru Gloria.

Înfrângere și la Iclod pentru clujence

La o oră mai târziu după startul meciului de la Gherla a început disputa dintre U Olimpia Cluj și Politehnica Timișoara. Pe arena din Iclod, jucătoarele pregătite de Andra Vela au cedat categoric duelul contra bănățenelor.

Bucșă a deschis scorul în minutul 29 al meciului cu o super-execuție din lovitură liberă, apoi Laura Rus a majorat diferența cu un alt șut de la distanță, fără speranțe pentru Todd.

Oaspeții au mai marcat o dată prin Ariana Bucșa, care a reluată în plasă o minge respinsă greșit de apărarea Clujului, iar scorul final l-a stabilit Colesnicenco, cu zece minute înainte de final.

