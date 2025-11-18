Ministrul Apărării, despre tăierea cheltuielilor de personal în armată: „Mi se pare inoportun să ne atingem acum de motivarea militarilor”

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat, marţi, că se opune tăierii cu 10% a cheltuielilor cu salariile din sistemul naţional de apărare.

în imagine: Exercițiul Coalition Warrior Interoperability Exercise – CWIX 25, iunie 2025|Foto: MApN

Ministrul Apărării a arătat că înţelegerea din coaliţie din urmă cu două săptămâni era ca acest sector să fie exceptat, iar marţi „discuţiile au mers către ideea să se taie peste tot”.

„M-am opus acestei idei”, susține Ionuț Moșteanu, potrivit Agerpres.ro

Ministrul Apărării se opune tăierii cheltuielilor de personal în armată: „Mi se pare inoportun să ne atingem acum de motivarea militarilor”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a spus, marți, că i se pare „total inoportun” să se atingă Guvernul de „motivarea militarilor”, după discuțiile din coaliție potrivit cărora se va tăia 10% din fondul de salarii în tot sistemul bugetar

„Există discuţii legate de scăderea cheltuielilor de salarizare din sectorul public. Înţelegerea de acum două-trei săptămâni era ca sistemul naţional de apărare să fie exceptat de la aceste măsuri, ţinând cont de realităţile cu care ne confruntăm, suntem cu un război la graniţă, în fiecare săptămână bubuie dronele lângă noi, toate ţările din jurul nostru investesc în apărare, noi ne-am angajat să investim mai mult, până la 5% din PIB. Şi mi se pare total inoportun, ca să folosesc un termen diplomatic, să ne atingem acum de motivarea militarilor”, a afirmat Moşteanu la Parlament.

Întrebat dacă are garanţii de la liderii coaliţiei că nu se reduc salariile la apărare, Moşteanu a răspuns: „Nu au fost garanţii, dar aceasta a fost înţelegerea”.

Cheltuieli pentru Apărare de la 2,3% la 5% din PIB

Moșteanu a adăugat că trebuie să crească bugetul apărării, menţionând că anul acesta este 2,3% din PIB şi trebuie să ajungă la 5% din PIB în 2035.

„Trebuie să avem o creştere graduală, nevoia de înzestrare a armatei este mare. (...) Nu putem să vorbim de tăieri de la apărare în momentul ăsta, când cad dronele în fiecare săptămână, aţi văzut lângă Dobrogea, şi avem foarte, foarte multe provocări. Că putem optimiza cheltuieli, sunt de acord, putem optimiza în anumite locuri, însă haideţi să facem cu bisturiul, nu cu toporul în cazul acesta”, a spus ministrul.

Discuțiile din coaliţie au vizat doar cheltuielile de personal, mai puțin investițiile.

Moşteanu a declarat că nu pot fi tăiate cheltuielile de personal în armată în acest moment, după cum nu pot fi reduse nici cheltuielile cu programele de înzestrare.

„Nu putem să tăiem cheltuielile de personal în armată în momentul ăsta. Cheltuieli de personal sunt şi salarii, sunt şi echipare, sunt şi cheltuieli cu norma de hrană. Trebuie să avem mai mulţi oameni, să primim mai mulţi oameni în armată.(...).La anul ar fi trebuit să mai intre 2.000 de soldaţi gradaţi profesionişti, există programul de armată voluntară cu care suntem în Parlament", a argumentat ministrul apărării.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: