Localitatea tulceană Plauru, evacuată după ce rușii au lovit o navă încărcată cu GPL la granița ucraineană. Risc de explozie pe Dunăre.

Locuitorii din satul Plauru, județul Tulcea, sunt evacuați de autorități în contextul riscului de explozie pe Dunăre. Rusia a lovit o navă încărcată cu GPL la granița ucraineană. DSU transmite că monitorizează situația în zonă.

În urma atacului cu drone desfășurat pe teritoriul Ucrainei, în cursul nopții trecute, o navă încărcată cu GPL a fost cuprinsă de flăcări în zona localității Ismail.

Locuitorii din localitatea tulceană Plauru au început să fie evacuați de autorități.

„Având în vedere proximitatea față de teritoriul României și natura încărcăturii, autoritățile au realizat o primă evaluare a situației”, se arată in mesajul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Tulcea.

„Ținând cont de acest aspect si de posibilele efecte, autoritățile locale, în coordonare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne cu rol în gestionarea unor astfel de situații de urgență, au decis evacuarea preventivă a persoanelor și a animalelor aflate în apropiere, măsură menținută până la eliminarea oricărui risc pentru populație”, se arată în mesajul citat, potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU).

15 persoane evacuate: A fost activat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență

Totodată, a fost activat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, pentru monitorizarea permanentă a evoluției situației și coordonarea tuturor măsurilor necesare.

Pentru evaluarea și monitorizarea riscurilor, în zonă s-au deplasat inspectorul șef și prefectul județului, precum și efective de pompieri care execută misiuni de recunoaștere, monitorizare si sprijin operativ.

„Până la acest moment, au fost evacuate 15 persoane din localitatea Plauru, care vor fi transportate în localitatea Ceatalchioi, în spații puse la dispoziție de autoritățile locale”, se arată în mesajul transmis de DSU pe pagina de Facebook.

DSU și MAI monitorizează situația

„Situația este monitorizată atent la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și Departamentului pentru Situații de Urgență, acestea fiind în permanentă legătură cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Instituția Prefectului Tulcea”, arată Departamentul pentru Situații de Urgență.

DSU recomandă populațiiei din zonă să rămână calmă și să urmeze strict indicațiile autorităților locale și ale echipajelor de intervenție.

„Dorim să subliniem că toate forțele de intervenție sunt mobilizate și pregătite pentru a gestiona situația și pentru a proteja populația și bunurile, asigurând un răspuns rapid și eficient. Echipele noastre monitorizează permanent evoluția situației”, precizează sursa citată.

