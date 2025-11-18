Nemulțumiri în rândul primarilor din cauza impozitelor majorate pe locuințe și mașini, care vor rămâne în 2026 la bugetul de stat

Anunțul premierului Ilie Bolojan privind colectarea la bugetul de stat a noilor taxe locale pe proprietate, în 2026, care vor fi majorate de la 1 ianuarie, a stârnit nemulțumirea primarilor.

Mai mulți primari de mari orașe i-au transmis luni premierului Ilie Bolojan că sunt nemulțumiți de anunțul că noile taxe locale pe proprietate, care vor crește automat de la 1 ianuarie, vor rămâne la bugetul de stat, potrivit G4media.ro

Premierul Bolojan i-a anunțat pe primarii reuniți în Adunarea Generală a Asociației Municipiilor că surplusul adus de noile taxe majorate va rămâne în mare proporție la bugetul statului.

„Indiferent cine va fi la guvernare România nu mai poate să transfere fondurile pe care le-a transferat până acum către administrațiile publice locale. E unul din instrumentele de a ne scădea deficitul.

De aceea, în toate datele, în toate calculele care au fost făcute, creșterea impozitului pe proprietate este calculată ca având un impact favorabil asupra deficitului național, adică calculul este ca sumele pe care le veți încasa în plus să nu fie în continuare transferate de la bugetul de stat sub formă de IVG poate, TVA poate, ci transferurile de la bugetul de stat să se reducă cu aceste sume contractate în plus; că se vor reduce 100% sau 80%, mi-e greu să spun astăzi, dar în toate calculele pe care s-au bazat deficitele României de viitor, ele sunt calculate 100%”, a transmis Ilie Bolojan.

În replică, mai mulți primari i-au transmis premierului că propunerea sa îi nemulțumește pentru că ei vor fi percepuți de cetățeni ca responsabili de creșterea taxelor locale pe locuințe și mașini, dar bugetul local nu va beneficia de aceste taxe locale, notează sursa citată.

Programul Anghel Saligny, prin cofinanțare de 20% din partea primăriilor

Mai mult, premierul a avertizat că suma care va fi alocată anul viitor pentru Programul Saligny va fi mai mică față de 2025, astfel încât primarii vor trebui să cofinanțeze proiectele din acest program cu 20%.

„Estimarea e că suma pentru Programul Anghel Saligny pentru anul viitor va fi mai mică decât cea de anul acesta. Propunerea e ca anul viitor să venim cu o regulă tranzitorie, doar pentru 2026, ca dacă vrei bani din Programul Anghel Saligny să vii cu o cofinanțare de 20%”, a anunțat Ilie Bolojan.

