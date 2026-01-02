Vremea rămâne rece la Cluj. Temperaturi sub zero grade vor fi înregistrate și vineri, 2 ianuarie.

Anul 2026 se remarcă, deocamdată, prin temperaturi scăzute și ninsori sporite.

Iarna s-a instalat la Cluj / Foto: monitorulcj.ro

Noul sezon de iarnă parcă s-a instalat mai bine după trecerea în noul an.

Vineri, 2 ianuarie, la Cluj vor fi din nou temperaturi scăzute și ninsori sporite.

Cea mai scăzută temperatură va fi înregistrată la ora 09:00, atunci când sunt meteorologii anunță o temperatură de -2 grade, în timp ce maxima va avea loc în jurul amiezii, la ora 12:00, când vor fi resimțite 2 grade.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: