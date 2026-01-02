New York are un nou primar! În trecut l-a criticat dur pe președintele republican Donald Trump

Democratul Zohran Mamdani a devenit oficial, joi, primarul orașului New York, în urma unei ceremonii publice de învestire desfășurate pe treptele Primăriei, marcând începutul unui mandat în care promite să promoveze o agendă liberală și să răspundă preocupărilor legate de costul ridicat al vieții, relatează Reuters.

Foto: Depositphotos.com

În vârstă de 34 de ani, Mamdani face parte din aripa de stânga socialist-democrată a Partidului Democrat și a fost ales în noiembrie anul trecut într-o victorie considerată semnificativă la nivel național.

Rezultatul ar putea influența modul în care democrații își vor construi strategia pentru alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului prezidențial, care vor decide controlul Congresului SUA.

În campanie, Mamdani s-a concentrat pe problemele legate de accesibilitate și l-a criticat dur pe președintele republican Donald Trump, pe fondul scăderii popularității acestuia din cauza dificultăților economice.

Învestirea a avut loc în prezența senatorului Bernie Sanders și a congresmenei Alexandria Ocasio-Cortez, figuri emblematice ale stângii democrate, Sanders - considerat o sursă de inspirație pentru Mamdani - fiind cel care a oficiat ceremonia.

În ciuda temperaturilor sub limita înghețului, mii de persoane au urmărit evenimentul dintr-o zonă special amenajată pe Broadway, unde ceremonia a fost transmisă live și a inclus momente muzicale.

Anterior ceremoniei publice, Mamdani a depus jurământul într-un cadru restrâns, la primele minute ale Anului Nou, în fosta stație de metrou City Hall. Alegerea acestui loc, închis de decenii și accesibil doar ocazional, a avut rolul de a sublinia legătura sa cu muncitorii care 'mențin orașul în funcțiune', potrivit echipei sale de tranziție.

Mamdani este primul primar musulman și de origine sud-asiatică al New Yorkului și a folosit Coranul la depunerea jurământului, o premieră în istoria orașului.

Fost parlamentar la nivel statal, Mamdani a promis înghețarea chiriilor, transport public gratuit și servicii de îngrijire a copiilor fără costuri, finanțate prin majorarea taxelor pentru milionari.

Deși republicanii l-au etichetat rapid drept „socialist radical”, susținătorii săi consideră că mandatul său ar putea reprezenta un nou model pentru viitorul Partidului Democrat. (Agerpress)

