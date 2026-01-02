Cetățean român este dispărut în incendiul de la Crans Montana!

Ambasada României la Berna este în contact cu familia unui cetățean român presupus dispărut în urma incendiului de la localul din stațiunea Crans Montana, informează, vineri, Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

„În legătură cu tragicul eveniment produs în Elveția, în stațiunea Crans Montana, Ministerul Afacerilor Externe precizează că Ambasada României la Berna este în contact cu familia unui cetățean român presupus dispărut în urma incendiului.

Echipa consulară desfășoară demersurile necesare pe lângă autoritățile elvețiene competente și va comunica public orice evoluție confirmată oficial”, a transmis MAE, într-o precizare de presă.

MAE reamintește, totodată, că România face parte din grupul de contact umanitar constituit pentru a sprijini autoritățile elvețiene în gestionarea cazurilor persoanelor spitalizate. „În acest context, Departamentul pentru Situații de Urgență, Ministerul Sănătății și Ministerul Apărării Naționale sunt pregătite să ofere sprijin, inclusiv pentru eventuale zboruri medicale specializate, la solicitarea părții elvețiene.

Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei României la Berna, continuă să monitorizeze situația cu prioritate”, mai subliniază sursa citată.

Anchetatorii au început vineri sarcina dificilă de a stabili identitatea cadavrelor arse în incendiul care a cuprins un bar aglomerat și a omorât aproximativ 40 de persoane la o petrecere de Revelion în stațiunea de schi Crans-Montana din Elveția, a relatat anterior Reuters.

Arsurile suferite de mulțimea de petrecăreți, în mare parte tineri, din barul Le Constellation au fost atât de grave, încât oficialii elvețieni au declarat că ar putea dura zile întregi până când vor fi identificate toate victimele incendiului, care a făcut și peste 100 de răniți, mulți dintre ei grav.

Părinții tinerilor dispăruți au lansat apeluri pentru a afla vești despre cei dragi, în timp ce ambasadele străine se străduiau să vadă dacă cetățenii lor se numără printre victimele uneia dintre cele mai grave tragedii care au lovit Elveția modernă.

„Primul obiectiv este de a stabili identitatea tuturor cadavrelor”, a declarat primarul orașului Crans-Montana, Nicolas Feraud, într-o conferință de presă joi seara. Acest lucru, a spus el, ar putea dura zile întregi.

Mathias Reynard, șeful guvernului cantonului Valais, a declarat că experții folosesc probe dentare și de ADN pentru această sarcină. „Toată această muncă trebuie făcută deoarece informațiile sunt atât de teribile și sensibile, încât nimic nu poate fi spus familiilor decât dacă suntem 100% siguri”, a precizat el.

