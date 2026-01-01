Vasile Pușcaș, fost negociator șef al României în relația cu UE: „Aderarea la Zona Euro să fie proiect de țară al României”

Aderarea României la zona euro ar trebui să fie viitorul proiect de țară, spune Vasile Pușcaș, negociator-șef al României în procesul de aderare la Uniunea Europeană în perioada 2000–2004.

Vasile Pușcaș: „Aderarea la Zona Euro să fie proiect de țară al României”|Foto: Eliza Lucaciu - monitorulcj.ro

Profesorul clujean Vasile Pușcaș, fost negociator șef al României cu Uniunea Europeană, a declarat, pentru Agerpres.ro, că aderarea României la Zona Euro ar trebui să fie viitorul proiect de țară.

„Astăzi, 1 ianuarie 2026, Bulgaria este al 21-lea stat membru al Zonei Euro. Personal, felicit statul de la sudul nostru şi recunosc că o competiţie care este de peste trei decenii înregistrează astăzi un podium favorabil Bulgariei.

Eu am trăit această competiţie între cele două state chiar de la începutul anilor 1990, când, la Washington DC, negociam reacordarea Clauzei Naţiunii Celei mai Favorizate României, din partea SUA. Am trăit această competiţie şi la începutul anilor 2000, când negociam aderarea României la UE. Cu toate că Bulgaria avea circumstanţe mai favorizante, am reuşit ca România să obţină aprobarea Consiliului European pentru semnarea Tratatului de Aderare în acelaşi timp, în 17 decembrie 2004. După aderarea României la UE, care s-a petrecut deodată cu Bulgaria, în 1 ianuarie 2007, ritmul şi intensitatea cu care se realiza procesul de integrare europeană a depins într-o proporţie covârşitoare de modul în care guvernele celor două ţări au aplicat legislaţia şi politicile europene. România şi Bulgaria au intrat împreună în Spaţiul Schengen, iar eu consider că un merit deosebit l-a avut ministrul Cătălin Predoiu”, a spus Vasile Puşcaş.

Potrivit acestuia, aderarea României la Zona Euro ar fi benefică mai ales pentru stabilitate şi disciplină financiar-bugetară şi înscrierea societăţii româneşti pe traiectoria unei dezvoltări economice şi sociale sustenabile.

„Acum, Bulgaria este membru al Zonei Euro şi a primit un bonus spre dezvoltare şi ancorare în Eurogrup. Iar România nici măcar nu are un orizont credibil pe care să-l urmărească în politicile interne de dezvoltare. Nu am făcut aceste afirmaţii cu sens de dramatizare, ci pentru a ambiţiona instituţiile statului român, comunităţile de afaceri şi mai ales guvernanţii României să mediteze dacă intrarea României în Zona Euro nu ar fi cel mai valabil proiect de ţară pentru următorii ani. Am văzut că sondajele de opinie arată că românii din ţară şi din străinătate şi-ar dori să fie şi ţara noastră în Euro. Dar mai mult decât această dorinţă, îndeplinirea criteriilor de aderare la Zona Euro ar însemna stabilitate şi disciplină financiar-bugetară şi înscrierea societăţii româneşti pe traiectoria unei dezvoltări economice şi sociale sustenabile înaintate. Aş încheia cu o întrebare retorică: Cine nu şi-ar dori un astfel de proiect de ţară?!”, a subliniat fostul negociator şef al României cu UE.

