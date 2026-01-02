Donald Trump a explicat în ce condiții va interveni SUA în cadrul protestelor din Iran

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că, dacă Iranul va împușca și va ucide protestatari pașnici, atunci Statele Unite ale Americii vor interveni, relatează Reuters și AFP.

„Dacă Iranul va trage asupra manifestanților pașnici și îi va ucide violent, așa cum are obiceiul, atunci Statele Unite ale Americii vor veni în ajutorul acestora”, a scris el într-o postare pe Truth Social.

„Suntem înarmați și gata de acțiune”, a adăugat Trump.

Afirmațiile survin după moartea mai multor persoane, în contextul în care cele mai mari proteste din Iran din ultimii trei ani, cauzate de dificultățile economice, au devenit violente în mai multe provincii.

Confruntările dintre protestatari și forțele de securitate marchează o escaladare semnificativă a tulburărilor care s-au răspândit în toată țara de când comercianții au început să protesteze duminică din cauza modului în care guvernul a gestionat scăderea bruscă a cursului valutar și creșterea rapidă a prețurilor.

Economia Iranului se confruntă cu dificultăți de mai mulți ani, de când SUA au reimpus sancțiuni în 2018, după ce Trump s-a retras dintr-un acord nuclear internațional în timpul primului său mandat. (Agerpres)

