Record de misiuni de urgență la trecerea dintre ani! Câte intervenții au fost efectuate în această perioadă?

Echipele pentru situații de urgență au efectuat peste 1.760 de misiuni, în perioada 31 decembrie 2025 - 1 ianuarie 2026, cele mai multe pentru acordarea asistenței medicale de urgență și stingerea incendiilor.

Foto: depositphotos.com

Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) transmis vineri, totodată, piloții Inspectoratului General de Aviație au executat 22 misiuni aero-medicale. Structurile de ordine publică au intervenit, zilnic, în peste 3.000 de situații.

Au fost asigurate măsurile de ordine publică la peste 200 de evenimente cu public numeros, acestea desfășurându-se fără incidente deosebite.

Pe drumurile publice, polițiștii rutieri au intensificat controalele pentru creșterea siguranței în trafic. În urma acțiunilor desfășurate, au fost reținute aproximativ 500 de permise de conducere și retrase peste 300 de certificate de înmatriculare, în special în cazurile în care conducătorii auto au pus în pericol siguranța rutieră.

La frontiera de stat, traficul s-a desfășurat în condiții normale, fiind tranzitată, în medie zilnică de 47.299 de persoane și 8.928 de mijloace de transport.

Prima zi a anului 2026 s-a desfășurat în condiții de siguranță pe întreg teritoriul țării, fără a fi înregistrate „evenimente deosebite care să afecteze ordinea și siguranța publică”.

Acțiunile pentru menținerea ordinii și siguranței publice continuă, structurile MAI fiind pregătite să intervină cu efective suplimentate și în sistem integrat și în perioada următoare, mai menționează sursa citată.

