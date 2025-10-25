Bolojan, despre războiul din Ucraina: „România nu își permite să fie nepregătită”

Premierul României, Ilie Bolojan, a vorbit sâmbătă, cu ocazia Zilei Armatei, de războiul dintre Rusia și Ucraina.

Premierul României, Ilie Bolojan | Foto: gov.ro

Premierul Ilie Bolojan a participat, sâmbătă, la ceremonia organizată la Ansamblul Monumental Glorie Ostașului Român, în municipiul Carei, cu ocazia Zilei Armatei Române.

El a punctat și câteva aspecte în ceea ce ne privește țara în raport cu război din Ucraina, țara vecină.

„Trăim astăzi o perioadă complicată, și în plan intern, și în plan extern. În plan intern trebuie să facem ordine în finanțele publice, să ne punem economia pe baze mai sănătoase și să corectăm nedreptățile.

În plan extern, războiul din Ucraina a schimbat ceea ce consideram că este stabil în regiunea nostră. Pacea nu mai este un fapt. În jurul nostru vedem cum armele clasice se combină cu noi forme de conflict -dezinformare, manipulare, atacuri cibernetice. Asta înseamnă că apărarea nu mai ține doar de soldați și echipamente, ci de întreaga societate”, a spus Ilie Bolojan, într-un discurs ținut la Carei.

„Pentru țara noastră, polița de asigurare este capacitatea de a ne apăra și de a avea o armată profesionistă. De aceea, un obiectiv important în această perioadă este să întărim armata, industria de apărare și infrastructura critică și să investim mai mult în pregătirea oamenilor și în tehnologie. De aceea, o parte importantă a bugetului va fi destinată formării, echipamentelor moderne și protejării infrastructurii esențiale, pentru că România nu-și permite să fie nepregătită”, a mai spus el. (Agerpres)

