25 octombrie – Ziua Armatei. Ce semnificație are și ce activități se pregătesc la Cluj?

Ziua Armatei Române este marcată, în fiecare an, la 25 octombrie. În anul 1944, Armata Română a eliberat de sub ocupația horthystă Transilvania de Nord, în urma Bătăliei de la Carei.

Ziua Armatei va fi sărbătorită sâmbătă printr-o serie de manifestări organizate în principalele garnizoane din țară, în bazele militare în care sunt dislocați militarii români și în teatrele de operații, precum și în statele în care România are acreditați atașați ai apărării și în capitalele statelor unde țara noastră are reprezentanțe permanente.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, în București vor avea loc mai multe evenimente. La ora 10:00, la Mormântul Ostașului Necunoscut, din Parcul Carol I, se va desfășura o ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori, urmată de schimbarea gărzii.

La Cluj, începând cu ora 10, va avea loc o ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori la Monumentul Glorie Ostașului Român, din Piața Avram Iancu.

Ce alte ceremonii vor mai fi în țară:

Brigada 15 Mecanizată Podu Înalt din Iași - ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori (10:00); ora 19:00 - retragere cu torțe pe traseul Muzeul Unirii - Piața Unirii - Bulevardul Ștefan cel Mare - Palatul Culturii

Monumentul Ostașului Român din Satu Mare - ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori (10:00)

Monumentul Eroilor de la Păuliș - ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori (12:30)

Ansamblul Monumental 'Glorie Ostașului Român' din Carei - ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori, sosirea 'Ștafetei Veteranilor Invictus' (13:00). Premierul Ilie Bolojan va fi prezent la eveniment.

Ce fapt istoric reprezintă?

La 25 octombrie, în fiecare an, este marcată Ziua Armatei Române. La 25 octombrie 1944, după lupte grele purtate de militarii corpului Armata a 4-a Română, în cooperare cu unitățile sovietice, erau eliberate orașele Carei și Satu Mare, ultimele localități de pe teritoriul național rămase sub ocupația hitleristo-horthystă.

Acest eveniment a încununat, astfel, lupta și jertfa zecilor de mii de combatanți pentru eliberarea Ardealului, luptă începută în Carpații Orientali, în noaptea de 23/24 august 1944. Astfel s-a eliberat întreg teritoriul de 44.492 km pătrați ocupat prin Dictatul de la Viena, refăcându-se în partea de vest adevăratele hotare de stat ale României.

În campaniile celui de-Al Doilea Război Mondial, efortul de război a implicat dislocarea pe front a aproximativ 540.000 de militari, dintre care peste 90.000 și-au pierdut viața, aproape 60.000 au fost dați dispăruți și peste 330.000 au fost răniți în luptă.

După eliberarea teritoriului național, la 25 octombrie 1944, Armata României a continuat să lupte pe teritoriile Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei, alături de trupele aliate, contribuind, prin noi jertfe și sacrificii, la marea victorie obținută la 9 Mai 1945, ce a marcat sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial în Europa, precizează MApN. (Agerpres)

