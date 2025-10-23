NTT DATA Romania lansează BoLo – software universal, dezvoltat în România, pentru sisteme electronice de pretutindeni

BoLo este o soluție proprie de Flash Bootloader, esențială în procesul de actualizare și securizare a software-ului de bază din sistemele embedded pe care le regăsim în majoritatea electronicelor.

„Demonstrăm că inovația tehnologică dezvoltată în România are impact direct în industriile electronice și mai ales în cea auto”, declară Maria Metz, CEO NTT DATA Romania. Foto: NTT





NTT DATA anunță lansarea BoLo, software esențial, dezvoltat în laboratoarele din România, care permite actualizări de software sigure și rapide pentru miliarde de dispozitive electronice, inclusiv sisteme industriale, IoT, electrocasnice, dispozitive medicale, industria transporturilor, dar în special industria automotive.

„Am gândit BoLo ca pe o soluție modulară, care funcționează indiferent de specificațiile hardware. BoLo este complet sigur și capabil să gestioneze actualizările software în service, la linia de producție și chiar over-the-air (OTA). Demonstrăm că inovația tehnologică dezvoltată în România are impact direct în industriile electronice și mai ales în cea auto”, declară Maria Metz, CEO NTT DATA Romania.

BoLo, software critic, dezvoltat de echipa NTT DATA Romania oferă capacitatea de a actualiza software-ul în mod sigur, rapid și conform normelor legale și devine un diferențiator strategic pentru atât pentru producători, cât și furnizori.

Spre exemplu, un autoturism standard conține peste 100 de ECU-uri și zeci de milioane de linii de cod. Cu BoLo ai acces la o soluție integrată de actualizare pentru ecosisteme ultra complexe.

Dezvoltat în România, cu aplicabilitate globală

BoLo este rezultatul unei echipe de peste 20 de ingineri experți în software, specializați în tehnologii embedded, care colaborează cu clienți producători de sisteme electronice și auto, precum și furnizori Tier 1 din Europa și Asia. Soluția este deja validată în proiecte pilot reale și este disponibilă pentru implementare în proiecte existente sau în curs de dezvoltare.

NTT DATA România oferă BoLo ca soluție licențiabilă, personalizabilă în funcție de arhitectura hardware a clientului. Companiile interesate pot programa o sesiune de demo tehnic, pot testa soluția sau pot accesa documentația detaliată prin intermediul echipei comerciale locale.

Caracteristici principale

BoLo (prescurtare pentru termenul general BootLoader) este un program de dimensiuni reduse, dar critic, care rulează înaintea aplicației principale din controllerul unui dispozitiv sau ECU-ul (Electronic Control Unit) unei mașini. El decide dacă sistemul pornește normal sau dacă intră în modul de actualizare. În acest scenariu, BoLo șterge memoria veche, scrie noul firmware, verifică integritatea acestuia și transferă controlul către aplicația actualizată.

• Compatibil cu protocoalele standard din IoT și automotive

• Configurabilitate și adaptabilitate la nevoile specifice oricărui proiect indiferent de industrie

• Suportă adaptare pentru orice microcontroller sau format de memorie

• Este însoțit de Tool-uri dedicate: pentru configurare, pentru flashing, pentru testare.

BoLo este un boost de performanță, timp și eficiență pentru industria auto

În industria automotive, de pildă, numărul rechemărilor în service cauzate de erori software a crescut semnificativ: 13 milioane de vehicule au fost afectate doar în 2024, potrivit analizelor internaționale. Majoritatea acestora pot fi corectate utilizând un bootloader, înlăturând astfel costurile și timpii asociați schimbării hardware-ului.

Securitate by design

BoLo se alineaza legislației internațională privind securitatea cibernetică, inclusiv standardelor cerute în industria automotive, utilizând soluții moderne și eficiente de securizare a accesului și criptografie, precum si mecanisme avansate de protecție și gestiune a erorilor, astfel încât să asigure funcționarea sigură și corectă a sistemelor embedded.



