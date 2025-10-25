Amenzi pentru cei care l-au huiduit pe Bolojan: „Sunt obișnuit, n-am probleme”

Prezent la Carei cu ocazie Zilei Armatei Române, premierul Ilie Bolojan a fost huiduit de mai multe persoane atât în timpul discursului oficial, cât și după încheierea evenimentului.

Premierul României, Ilie Bolojan | Foto: gov.ro

Premierul Ilie Bolojan a participat, sâmbătă, la ceremonia organizată la Ansamblul Monumental Glorie Ostașului Român, în municipiul Carei, cu ocazia Zilei Armatei Române, unde a depus o coroană de flori.

Atât în timpul discursului, cât și la finalul evenimentului, Bolojan a fost huiduit de oamenii prezenți.

„Eu sunt obișnuit cu aceste lucruri, n-am probleme din astea. N-am niciun fel de probleme”, a spus Bolojan în timp ce se deplasa de la Monumentul Ostașului Român spre mașină.

Totuși, cei care și-au exprimat nemulțumirea înspre politician nu au rămas nesancționați.

Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ), au fost aplicate două amenzi în timpul desfășurării ceremoniei oficiale. (Agerpres)

