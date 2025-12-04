Păpușa Labubu, idei de afaceri și kendama, cele mai căutate informații pe Google de români în 2025

Jucăriile Labubu și kendama au fost printre cele mai căutate informații pe Google de români anul acesta.

Păpușa Labubu a fost printre cele mai căutate pe Google de români anul acesta | Foto: depositphotos.com / Fotografie ilustrativă

Păpușa Labubu, kendama, idei de afaceri, dar și trecerea în neființă a unor persoane publice s-au aflat în topul căutărilor din 2025 pe Google, conform unei statistici publicate, joi, de către companie.

„Alegerile prezidențiale din primăvară au avut un impact major asupra căutărilor românilor în 2025. Nicușor Dan, președintele ales, dar și contracandidatul său din finala prezidențială, George Simion, precum și prezența la vot sunt în top 10 al căutărilor românilor pe Google în 2025. Trecerea în neființă a unor persoane publice a fost alt declanșator a unor vârfuri de căutări. Moartea lui Ion Iliescu, fost președinte al României și personaj politic important al deceniilor post-comuniste, a fostului Papă Francisc sau asasinarea lui Charlie Kirk, personalitate media și activist politic conservator din Statele Unite, au dus la un interes ridicat în căutările pe Google în țara noastră. Topul celor mai populare căutări ale românilor în 2025 este completat de momente precum meciul dintre FSCB și PAOK Salonic, emisiunea Insula iubirii sau lansarea noului iPhone”, se arată în comunicat.

În același timp, Labubu, o jucărie de pluș populară în toată lumea și generatoare de controverse, a generat un trend în căutările românilor pe Google, în 2025. Astfel, controversele și fascinația din jurul păpușii Labubu i-au determinat pe români să-l întrebe pe Google: „Cum arată Labubu?”.



„Nu a fost singura jucărie «trendy» de anul acesta în România: kendama a înregistrat o creștere foarte mare în căutări, chiar dacă nu a intrat în top 10. La categoria «Filme», Nosferatu este cel mai popular în căutările pe Google în 2025. Singurul film românesc din top 10 de anul acesta este «Cravata galbenă», pe locul 3. În materie de seriale, «Squid Game» a fost cel mai popular în căutările românilor pe Google”, notează sursa citată,



Pe lista târgurilor de Crăciun cu cele mai importante creșteri în căutări, anul acesta, se află cele din străinătate (Viena și Budapesta), care le depășesc pe cele mai populare din România (București și Craiova).

De asemenea, între rețelele cele mai populare în căutările pe Google în 2025 se remarcă cele legate tradițional de sărbătoarea Paștelui, respectiv: drob, friptură de miel și pască.



Printre întrebările adresate de către români pe motorul de căutare s-au aflat, în acest an, „Cum se alege Papa” sau „Cum a votat diaspora”, în ton cu evenimentele anului 2025.

În materie de „Idei”, românii au căutat „idei de tatuaje bărbați”, de „ciorbă” sau chiar „idei de afaceri la țară”. Totodată, educația în domeniul Inteligenței Artificiale a fost pe lista preocupărilor din acest an a românilor și a fost consemnat un interes ridicat pentru „olimpiada de inteligență artificială” și „curs inteligență artificială”.

Căutările anului 2025, pe Google, sunt realizate pe mai multe categorii și urmăresc să surprindă trenduri de căutare din România în anul care tocmai se încheie.

Listele cuprind căutările „trending” pe google.com, computer personal sau mobil, care au înregistrat o creștere lunară de peste zece ori în 2025 față de 2024. Perioada de referință este 1 ianuarie 2025 - 3 decembrie 2025.

De asemenea, Google utilizează instrumente interne care permit analize complexe suplimentare, fiind eliminate spamul, căutările de navigare și cele care se repetă.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: